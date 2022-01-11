США работают с Германией и ЕС над задержкой запуска Северного потока-2

Северный поток-2 - США ведут переговоры с Германией / Reuters

На данный момент США ведут переговоры с Германией и Евросоюзом относительно задержки запуска Северного потока-2. Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации.

"Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии", - заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября заявило о приостановке процедуры сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процесс был поставлен на паузу из-за того, что структура собственности энергетического проекта не отвечает требованиям немецкого законодательства.

Немецкий регулятор потребовал, чтобы Nord Stream AG (компания-оператор СП-2, - ред.) зарегистрировала в Германии новое юридическое лицо, которое должно стать собственником той части магистрали, которая проходит по немецкой территории.

До тех пор, пока Газпром не выполнит требования регулятора, сертификация Северного потока-2 возобновлена не будет.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва выполнит все требования ФРГ для того, чтобы запуск СП-2 состоялся как можно скорее.

13 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что сертификация СП-2 приостановлена из-за несоответствия проекта Третьей газовой директиве ЕС. Требование предполагает запрет одной и той же компании заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа.

16 декабря в немецком регуляторе сделали заявление о том, что сертификацию Северного потока-2 не завершат в первой половине 2022 года. Однако компания-оператор трубопровода Газпрома уже запустила процесс создания в Германии дочернего предприятия согласно требованиям Берлина. Россиянам не удастся ввести в эксплуатацию газопровод до лета текущего года.

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