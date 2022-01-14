США пригрозили России "громкими разборками" в ООН - Foreign Policy

США пригрозили России в случае военного вторжения / Getty Images

США пригрозили "громкими разборками" с Россией в Совете Безопасности ООН, в случае вторжения ее в Украину, сообщает Foreign Policy.

Администрация Джо Байдена хочет воспользоваться ООН, чтобы подчеркнуть дипломатическую изоляцию России и, по возможности, вбить клин между Россией и ее самым союзником, Китаем, который был одним из сторонников защиты территориального суверенитета стран-членов ООН.

"Эта попытка станет для посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд серьезным испытанием ее навыков ведения дебатов, поскольку ей предстоит встретиться лицом к лицу с послом России Василием Небензей", - говорится в материале.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, США уже информируют ключевых союзников в Европе и в Совете Безопасности ООН о военной деятельности России и готовятся к возможному публичному противостоянию.

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Чиновник на условиях анонимности заявил, что военная угроза России наносит удар "в самое сердце Устава ООН".

"Привлечение внимания к кризису имеет определенную ценность. Это продемонстрирует, насколько изолирована Россия в Совете Безопасности и на мировой арене. Это также даст возможность американским чиновникам противостоять тому, что, как ожидают США, будет волной российской дезинформации", - заявил он.

Переговоры Запада и России по безопасности

В период с 10 по 13 января проходят переговоры по безопасности с участием Запада и РФ. Дискуссии проводятся на фоне обвинений Москвы в адрес НАТО в угрозах российским границам и концентрацией войск России у рубежей Украины.

10 января прошли консультации США и России по вопросам безопасности. По итогам переговоров представитель Штатов Венди Шерман заявила, что Вашингтон не намерен гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс. Если россияне запустят сценарий военной операции против Киева, Москву ожидают жесткие санкции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах российскую сторону, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, по его словам, Москва требует от Вашингтона гарантий, согласно которым Киев и Тбилиси не должны вступить в НАТО.

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