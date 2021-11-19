США пригрозили Путину из-за маневров на границе с Украиной

ВСША обеспокоены действиями России

В США очень обеспокоены продолжением наращивания российских войск рядом с границей Украины и предупреждают Кремль о серьезных последствиях в случае агрессии, сказала временная проверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью для Суспільного.

По словам Квин, также Штатам не нравятся агрессивные заявления президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников Кремля, в которых они обесценивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Я также хочу сказать, что мы обеспокоены не только из-за наращивания войск, но и из-за агрессивных заявлений президента Путина и других российских чиновников. В большом количестве подобных заявлений говорится о том, что Украина – не независимое государство, не имеет права решать за себя, за свои будущие союзы, и о том, что Украина не имеет собственную территориальную целостность, чтобы ее защищать", - заявила Квин.

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По мнению временной проверенной по делам США в Украине, соответствующие заявления являются дестабилизирующим фактором. В то же время любая агрессия со стороны России - будет иметь серьезные для страны последствия.

"Мы работаем с Украиной и наблюдаем за всем очень внимательно, и мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия", - добавила Квин.

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