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США предупредили об эскалации в отношениях с Россией

13 января 2022, 20:40
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США не намерены обсуждать с Россией предложения, противоречащие Хельсинкскому заключительному акту, Уставу ООН и Парижской хартии.

США, Россия, флаги
В США заявили об ухудшении отношений с РФ / Getty Images

В данный момент в Европе наблюдается кризис безопасности, а "риторика стала довольно резкой", заявил сегодня постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Reuters.

"В настоящее время мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала довольно резкой", - сказал Карпентер по итогам переговоров ОБСЕ и России.

Стягивание Россией 100 тысяч военных, современного вооружения, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов вблизи границы с Украиной "вызывает много вопросов о намерениях Москвы".

"Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны подготовиться к возможности эскалации", - подчеркнул дипломат, добавив, что США предпочитают "путь диалога и деэскалации".

При этом главным итогом встречи в ОБСЕ он назвал запуск диалога по безопасности в Европе. Дипломат подчеркнул, что США не намерены обсуждать с Россией предложения, противоречащие Хельсинкскому заключительному акту, Уставу ООН и Парижской хартии.

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"Не было ожиданий, что сегодня будет достигнуто какое-то соглашение. Сегодня начало процесса или объявление о его скором начале. И, как я заявил ранее, мы надеемся на открытый и искренний диалог, но мы проверим, действительно ли РФ готова к взаимодействию", - сказал Карпентер.

Американский дипломат ожидает, что по линии ОБСЕ продолжится обсуждение вопросов европейской безопасности.

"Мы не станем обсуждать сферы влияния. Мы не станем ограничивать суверенные права государств на выбор союзов. И мы не станем отдавать предпочтения безопасности одного государства в сравнении с другим. Но если мы сможем найти средства взаимного сдерживания, если мы найдем сферы для выстраивания доверия, для снижения рисков, для обеспечения связи в кризисной ситуации, то мы готовы взяться за дело", - подчеркнул Карпентер.

Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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