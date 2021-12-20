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США представят свой список в ответ на предложения России - Госдеп

20 декабря 2021, 23:08
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Власти страны заявили о том, что не видят со стороны российской стороны шагов, которые бы уменьшили обеспокоенность относительно ситуации у границ Украины

США, Россия, флаги
США представят России свой перечень обеспокоенностей / Getty Images

США передадут России свой перечень озабоченностей в ответ на "гарантии безопасности".

Власти страны заявили о том, что не видят со стороны российской стороны шагов, которые бы уменьшили обеспокоенность относительно ситуации у границ Украины, сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям", - отметил Прайс.

Он отметил, что переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран.

"Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины", - подчеркнул Прайс.

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Он также пояснил, что Штаты готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этому вопросу пока отсутствуют.

"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим", - резюмировал представитель Госдепартамента США.

Ультиматум России НАТО

Напомним, Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 17 декабря, опубликовало инициированные Москвой и переданные Вашингтону проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО. Российское государство ожидает начало переговоров с США по проектам соглашений.

В проектах договоров говорится о том, что Россия настаивает на исключении дальнейшего расширения Альянса на восток и присоединения Украины к блоку коллективной безопасности Запада. Также Москва и Вашингтон, согласно предложению россиян, не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН. "У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте", - сказал генсек НАТО.

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