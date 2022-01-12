США предоставят экстренную помощь Украине в случае нападения России

США намерены предусмотреть экстренную помощь Украине / Reuters

В Акте о защите суверенитета Украины предусматривается выделение Украине 500 млн долларов в качестве дополнительной чрезвычайной помощи в случае вторжения России. При этом будет выделено 3 млн выделят на международную военную и образовательную подготовку, сообщает пресс-служба сенатора США Джинн Шейхин.

"Законодательство призывает Министерство обороны и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует выделение 500 миллионов долларов США в качестве дополнительной чрезвычайной помощи Украине в случае повторного вторжения России", - говорится в документе.

При этом США будут продолжать оказывать Украине активную помощь в сфере безопасности.

Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Реклама

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

Читайте также: