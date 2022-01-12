США предоставят экстренную помощь Украине в случае нападения России

Законодательство призывает Пентагон и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины.
В Акте о защите суверенитета Украины предусматривается выделение Украине 500 млн долларов в качестве дополнительной чрезвычайной помощи в случае вторжения России. При этом будет выделено 3 млн выделят на международную военную и образовательную подготовку, сообщает пресс-служба сенатора США Джинн Шейхин.
"Законодательство призывает Министерство обороны и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует выделение 500 миллионов долларов США в качестве дополнительной чрезвычайной помощи Украине в случае повторного вторжения России", - говорится в документе.
При этом США будут продолжать оказывать Украине активную помощь в сфере безопасности.
Ситуация на границе Украины с Россией
Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.
Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США
Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.
"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.
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