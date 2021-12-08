США не будут отправлять военных в Украину - Байден

Джо Байден высказался о вооружении США Украине / Фото Reuters

Америка на сегодняшний день не рассматривает использование своих вооруженных сил в связи с наращиванием российских военных у границ Украины, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.

У главы Белого дома поинтересовались, готовятся ли власти к вводу американских войск на территорию Украины из-за возможного вторжения России.

"Это не рассматривается", - ответил Байден, добавив, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.

Он также подчеркнул, что предупредил президента РФ Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения в Украину.

"Я был весьма прямолинеен (во время переговоров с Путиным 7 декабря, - ред.)... Он (Путин, - ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было", - сказал Байден.

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Также стало известно, что американский президент рассчитывает, что к 10 декабря сможет сообщить о дальнейших контактах США с Россией.

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи (с Россией, - ред.) на высоком уровне", - заявил Байден.

По его словам, в переговорах могут принять участие некоторые страны-члены НАТО.

"Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c Альянсом... Это позволит снизить напряженность на восточном фланге", - отметил Байден.

Переговоры Путина и Байдена

Президент США Джо Байден 7 декабря провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении Белого дома.

Джо Байден подтвердил Путину свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Оба президента дали поручение своим командам продолжить диалог по поводу ситуации вокруг Украины.

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