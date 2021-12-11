США и Германия припугнули Россию "сильным ответом" в случае агрессии

Стороны обсудили агрессию со стороны России / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок подняли вопрос агрессии против Украины со стороны России, сообщает пресс-служба Белого дома.

Чиновники пришли к выводу, что в случае экскалии Кремля - необходим решительный ответ.

Во время разговора стороны обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией со стороны России.

Договорились о решительном ответе в случае продолжения эскалации.

О чем еще говорили Блинкен и Бербок:

о борьбе с пандемией коронавируса;

о решении климатического кризиса в мире;

об отстаивании демократии и прав человека в мире;

о приоритетах Германии в период ее председательства в G7 в 2022 году.

Министерская встреча G7 началась еще 10 декабря и продлится до 12 числа текущего месяца в Ливерпуле.

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ЕС и США накажут Россию в случае нападения на Украину

Во время переговоров Госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем был заключен договор.

"Блинкен и Мишель также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

При этом отмечается, что два лидера подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Они разделили озабоченность по поводу наращивания Россией военной мощи вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение минских соглашений, которые являются лучшим средством для разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

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