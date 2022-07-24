Сродни курению и алкоголизму: ученые выяснили, почему нельзя хрустеть суставами

Почему нельзя хрустеть суставами / pixabay.com

Невротический хруст пальцами - это вредная привычка, которая может плохо сказаться на вашем здоровье.

Ортопеды считают, что этот звук образуется в сухожилиях и связках, которые при резком сгибании преодолевают небольшое сопротивление и хрустят. Врачи не рекомендуют подвергать эти связки частому растяжению, так как регулярное трение в точке соединения костей может привести к дестабилизации суставов.

Почему нельзя хрустеть суставами?

В ходе исследования ученые обнаружили, что привычка хрустеть костяшками пальцев может соседствовать с такими привычками, как курение, алкоголизм или непреодолимое желание грызть ногти.

Европейские учёные после целого ряда экспериментов доказали , что систематическое растяжение суставов пальцев приводит к их хрупкости. А это чревато частыми вывихами и даже ущемлением прилежащих нервных окончаний.

Читайте такжеКакие продукты по-максимуму укрепляют суставы - комментарий диетологаНагрузки на суставы приводят к дроблению и перетиранию хрящей, разрушению их целостности и сбоях в работе. И такая, на первый взгляд, безобидная привычка действительно может привести к неприятному заболеванию – артриту.

Почему хрустят суставы?

Поводов для хруста достаточное количество. Это и малоподвижный образ жизни, гипермобильность суставов, избыточное количество солей в костной ткани, повышенные физические нагрузки или, наоборот, малоподвижный образ жизни, а возможно, даже патологии желчного пузыря и печени или почечная недостаточность.

Читайте такжеЧто нужно есть для здоровья суставов: диетолог назвала список продуктовИсходя из этого, следует либо скорректировать двигательную активность, либо заняться здоровьем внутренних органов.

К хрусту в суставах может привести и избыточная масса, не комфортная обувь или положение тела. Причина тому – некорректное распределение нагрузки.

Хруст суставов - не всегда плохо

Эластичность и гибкость – это признак здоровых суставов. Если они двигаются с хрустом, то это не всегда свидетельствует о развитии какой-либо патологии. Чаще всего это дефект мышечно-соединительной ткани, который помимо характерного звука никак не проявляет себя.

Тревогу должен вызвать лишь хруст, сопровождающийся болью, отеком и покраснениями. Такие симптомы могут указывать на развитие остеоартроза. Этот недуг чаще всего возникает в пожилом возрасте, однако среди молодых людей также немало тех, кто сталкивается с этим заболеванием.

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