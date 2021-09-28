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Срочно госпитализируют: под Луцком произошла вспышка COVID-19 в детском доме

28 сентября 2021, 19:36

У 7 воспитанников дома сразу подтвердили COVID-19.

Больница
Всех детей госпитализировали / УНИАН

В Волынском областном специализированном доме ребенка 17 воспитанников попали в больницу после того, как у них обнаружили коронавирус. Состояние детей удовлетворительное.

Руководитель дома ребенка рассказал, что в пятницу коронавирус обнаружили у одной из работниц заведения. После этого начали тестировать и детей.

У 7 воспитанников дома сразу подтвердили COVID-19. В понедельник, 27 сентября, у еще 10 детей обнаружили инфекцию.

"Всех несовершеннолетних госпитализировали в больницу, чтобы изолировать их от других детей", - сообщает Суспільне.

Всего в доме воспитывается 34 ребенка. Двум инфицированным менее года, остальным больным — до 3 лет.

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По словам Виктора Максимюка в Волынском областном доме ребенка работает 81 сотрудник. Из них только 22 были полностью вакцинированы против коронавируса.

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Сейчас в заведении продолжается вакцинация 9 работников получили первую дозу, а еще 13 планируют прививаться в ближайшее время.

Временная исполняющая обязанности руководителя областной инфекционной больницы Галина Морочковська рассказала, что состояние детей удовлетворительное. Также в больнице находится и одна работница этого дома.

Как ранее сообщал Главред, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики будет рекомендовать Минздраву разрешить вакцину против коронавируса Pfizer для прививки всех детей с 12 лет.

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