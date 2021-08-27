Спустя 12 лет: Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед

Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед / Reuters

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, несмотря на интерес со стороны "Манчестер Сити" и "ПСЖ" таки возвращается в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб достиг договоренности с "Ювентусом" касательно трансфера 36-летнего форварда.

Детали контракта Роналду и сумма трансфера пока неясны. По информации The Telegraph, "МЮ" предлагал "Ювентусу" за переход форварда 25 миллионов долларов, а контракт Роналду с манкунианцами будет рассчитан до 2023 года.

Официальный Twitter "МЮ" поприветствовал Роналду словами: "Добро пожаловать домой, Криштиану" и картинкой.

Напомним, что португалец уже выступал за английский клуб с 2003 по 2009 годы. За это время Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны, а 2008 году португалец вместе с "Юнайтед" стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В "Ювентусе" Роналду провел последние три сезона. С этим клубом он дважды выиграл чемпионат Италии.