Спрятанную лампу нужно найти всего за 7 секунд: новая оптическая иллюзия ошеломила мир

Новая оптическая иллюзия может быть хорошим способом тренировки вашего зрения. Авторы нового "теста" просят найти спрятанную лампу за 7 секунд, и это может означать, что вы действительно остроумны.
Последняя головоломка, вызывающая головную боль, включает в себя обычную сцену.
На изображении есть спрятанная лампа, которую вам нужно будет найти всего за 7 секунд, пишет dailystar.
На фотографии также изображен бородатый мужчина в зелено-красной мантии с остроконечной шляпой и тростью рядом с ним.
Если вы все еще пытаетесь найти лампу, не волнуйтесь, вы не одиноки. Прокрутите вниз, чтобы найти ответ.
Чтобы найти фонарь, начните с переворачивания изображения вверх ногами, что может помочь вам взглянуть на вещи по-другому.
Затем, если вы посмотрите вниз, вы увидите, что лампа находится прямо под головой человека.
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