Спрятанную лампу нужно найти всего за 7 секунд: новая оптическая иллюзия ошеломила мир

На картинке изображен бородатый мужчина в зелено-красной мантии с остроконечной шляпой и тростью рядом с ним.

Оптическая иллюзия / AdMe.ru

Новая оптическая иллюзия может быть хорошим способом тренировки вашего зрения. Авторы нового "теста" просят найти спрятанную лампу за 7 секунд, и это может означать, что вы действительно остроумны.

Последняя головоломка, вызывающая головную боль, включает в себя обычную сцену.

На изображении есть спрятанная лампа, которую вам нужно будет найти всего за 7 секунд, пишет dailystar.

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На фотографии также изображен бородатый мужчина в зелено-красной мантии с остроконечной шляпой и тростью рядом с ним.

Оптическая иллюзия / AdMe.ru

Если вы все еще пытаетесь найти лампу, не волнуйтесь, вы не одиноки. Прокрутите вниз, чтобы найти ответ.

Чтобы найти фонарь, начните с переворачивания изображения вверх ногами, что может помочь вам взглянуть на вещи по-другому.

Затем, если вы посмотрите вниз, вы увидите, что лампа находится прямо под головой человека.

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