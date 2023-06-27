Справятся с загадкой лишь единицы: нужно найти трех поросят без шляпок

Только самым внимательным удастся заметить зверюшек, которые отличаются от всех остальных. Сделать это нужно всего за 10 секунд.

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Нужно найти трех поросят без шляпок на рисунке всего за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, ua.depositphotos.com

Если решать головоломки и разные загадки каждый день, можно серьезно улучшить свои умственные способности, память и внимание. Достаточно будет уделять таким задачам хотя бы по 5-10 минут в день. Следующая загадка будет под силу только самым внимательным людям, ведь нужно будет найти трех поросят без шляпок среди большого количества зверюшек.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченное количество времени – всего за 10 секунд, пишет Brightside. Готовы ли вы бросить себе вызов и испытать свою внимательность?

На картинке мы видим большое количество поросят, которые одеты в разноцветные праздничные шляпки. На первый взгляд кажется, что у всех животных есть головные уборы, но на самом деле это не так. На картинке изображены три поросенка, на головах которых нет шляпок.

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Попробуйте найти этих поросят за 10 секунд. Сосредоточьтесь на выполнении задания и постарайтесь не отвлекаться ни на что другое. Чтобы проконтролировать время, которое вы потратите на задание, можно воспользоваться секундомером или таймером.

Когда разгадаете загадку, при желании можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и быстроту реакции.

Только у трех поросят на картинке нет шляпок/ Brightside

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку. Обратите внимание на правый верхний угол – там вы найдете первого поросенка без шляпки. Также переведите взгляд в правый нижний угол – там будет второй поросенок. Третий – возле левого края рисунка ближе к центру.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Поросята без шляпок хорошо спрятались/ Brightside

Ранее мы рассказывали об очень интересной загадке на внимательность, в которой нужно найти мышь среди белок за 10 секунд. Мышку от белочек практически не отличить, поэтому с задачей сможет справиться не каждый.

Также мы рассказывали о невероятно сложной загадке, в которой нужно найти мяч среди панд за 5 секунд. Лишь на первый взгляд может показаться, что задача несложная – на самом деле заметить мяч будет очень трудно.

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