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Справятся с загадкой лишь единицы: нужно найти трех поросят без шляпок

Алёна Воронина
27 июня 2023, 17:05
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Только самым внимательным удастся заметить зверюшек, которые отличаются от всех остальных. Сделать это нужно всего за 10 секунд.
Головоломка, девушка
Нужно найти трех поросят без шляпок на рисунке всего за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, ua.depositphotos.com

Если решать головоломки и разные загадки каждый день, можно серьезно улучшить свои умственные способности, память и внимание. Достаточно будет уделять таким задачам хотя бы по 5-10 минут в день. Следующая загадка будет под силу только самым внимательным людям, ведь нужно будет найти трех поросят без шляпок среди большого количества зверюшек.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченное количество времени – всего за 10 секунд, пишет Brightside. Готовы ли вы бросить себе вызов и испытать свою внимательность?

На картинке мы видим большое количество поросят, которые одеты в разноцветные праздничные шляпки. На первый взгляд кажется, что у всех животных есть головные уборы, но на самом деле это не так. На картинке изображены три поросенка, на головах которых нет шляпок.

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Попробуйте найти этих поросят за 10 секунд. Сосредоточьтесь на выполнении задания и постарайтесь не отвлекаться ни на что другое. Чтобы проконтролировать время, которое вы потратите на задание, можно воспользоваться секундомером или таймером.

Когда разгадаете загадку, при желании можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и быстроту реакции.

Головоломка
Только у трех поросят на картинке нет шляпок/ Brightside

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку. Обратите внимание на правый верхний угол – там вы найдете первого поросенка без шляпки. Также переведите взгляд в правый нижний угол – там будет второй поросенок. Третий – возле левого края рисунка ближе к центру.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Головоломка
Поросята без шляпок хорошо спрятались/ Brightside

Ранее мы рассказывали об очень интересной загадке на внимательность, в которой нужно найти мышь среди белок за 10 секунд. Мышку от белочек практически не отличить, поэтому с задачей сможет справиться не каждый.

Также мы рассказывали о невероятно сложной загадке, в которой нужно найти мяч среди панд за 5 секунд. Лишь на первый взгляд может показаться, что задача несложная – на самом деле заметить мяч будет очень трудно.

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