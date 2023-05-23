Справятся лишь гении: нужно за 10 секунд найти котенка в необычайной оптической иллюзии

Найти животное будет нелегко, ведь четвероногий спрятался в таком месте, что не все догадаются.

https://news.glavred.info/spravyatsya-lish-genii-nuzhno-za-10-sekund-nayti-kotenka-v-neobychaynoy-opticheskoy-illyuzii-10472362.html Ссылка скопирована

Нужно за 10 секунд найти котенка в необычайной оптической иллюзии/ Mirror, ua.depositphotos.com

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии помогают держать свой мозг в тонусе. Точно так же, как нашему телу нужны регулярные физические упражнения, мозгу нужны умственные упражнения. Следующая оптическая иллюзия точно не оставит никого равнодушным, ведь придется приложить много усилий, чтобы отыскать спрятавшегося котенка.

На задание дается всего 10 секунд. Лишь единицы смогут отыскать животное за это время, пишет Mirror. Проверьте себя, сможете ли вы попасть в команду людей, которые смогут так быстро выполнить эту задачу.

Для выполнения задания вам понадобится без преувеличения соколиное зрение, ведь котенок спрятался очень хорошо.

видео дня

На картинке мы можем видеть часть двора возле дома. Нашему зрению открывается часть стены, растения, брусчатка и еще некоторые вещи. Казалось бы, где там можно спрятаться котенку. Но хитрая зверушка нашла хорошее место для того, чтобі спрятаться.

Попробуйте решить эту загадку самостоятельно за 10 секунд. Если у вас ушло на это больше времени – не расстраивайтесь, ведь задача и вправду очень сложная.

Можете попробовать с помощью этой загадки разнообразить вечер, проведенный с родными или друзьями. Можно устроить соревнование и проверить, кто из вас сможет справиться с оптической иллюзией быстрее всего.

Нужно за 10 секунд найти котенка в необычайной оптической иллюзии/ Mirror

Если вам не удалось разгадать загадку, внизу мы оставляем правильный ответ.

Котенок спрятался за листьями растения, которое растет возле стены. Стоит обратить внимание на левую нижнюю часть рисунка – если присмотреться, то за листочками виден хвост и часть котенка.

Котенок спрятался за листьями растения/ Mirror

Котенок спрятался за листьями растения/ Mirror

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти веселую собаку за 5 секунд. Новая головоломка поможет вам проверить, насколько быстро ваше мышление и способны ли вы мгновенно замечать отдельные детали.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти жирафа за 7 секунд. Животное спряталось в саванне, найти его будет непросто.

Вас также может заинтересовать: