Справятся лишь единицы: нужно найти волка среди енотов за 5 секунд

Задача окажется сложнее, чем можно представить. Незваного гостя едва-едва можно заметить среди других зверюшек.

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Нужно найти волка среди енотов за 5 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Головоломки – отличная тренировка для мозга. С их помощью можно изрядно улучшить свои умственные способности, если уделять таким задачам хотя бы по несколько минут в день. Следующая головоломка может сбить с толку, ведь нужно будет найти волка, который спрятался среди енотов.

Не стоит расслабляться и думать, что это легкая задача. Так может казаться лишь на первый взгляд. Но через несколько секунд вы поймете, что волк слишком хорошо замаскировался, чтобы его можно было быстро заметить.

На задание дается ограниченное количество времени – всего 5 секунд, поэтому придется применить всю свою внимательность и гибкость мышления, пишет Mirror.

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Еноты заполонили всю картинку, кажется, что их там точно не десятки, а сотни. Но где-то среди них спрятался незваный гость – волк. Он мастерски слился с толпой енотов, поэтому найти его за 5 секунд смогут лишь единицы.

Попробуйте решить эту загадку самостоятельно, но не расстраивайтесь, если вам не удается сделать это за 5 секунд – просто дайте себе немного больше времени.

Нужно найти волка среди енотов за 5 секунд/ Brightside

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на левую сторону рисунка ближе к центру по вертикали.

Правильный ответ мы оставим внизу.

Волка легко отличить, если обратить внимание на его уши: у енотов на рисунке они серые, а у него – розовые.

Волк хорошо спрятался/ Brightside

Ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти балерину среди фламинго за 5 секунд. Лишь немногие смогут очень быстро заметить девочку-танцовщицу среди большого количества фламинго.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд. На картинке изображены десятки часов, и где-то среди них есть одно кольцо. Чтобы найти его, придется проявить недюжинную внимательность.

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