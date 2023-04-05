Способ, о котором мало кто знает: как быстро сварить горох без замачивания

Всем известно, что для приготовления гороха необходимо его предварительно вымочить. Этот процесс можно ускорить. Как это сделать - расскажем далее.
Как размягчить горох перед варкой - стандартное правило
В том случае, если у вас в планах есть приготовление гороха, необходимо знать. что он требует предварительного замачивания. Делать это нужно желательно перед сном, однако в целом хватит и пяти часов.
Крупу гороха необходимо засыпать в емкость и залить холодной водой. Это правило позволяет значительно ускорить варку каши.
Как быстро размягчить горох - если времени совсем мало
Горох можно размачивать не только в течение пяти часов. Есть и другой способ на тот случай, если у вас нет такого количества времени. Необходимо во время приготовления гороха добавить в кастрюлю 0,5 чайной ложки соды (на каждые 2 литра воды).
Это вещество может смягчить воду и помочь горожу приготовиться быстрее. Вы увидите, что спустя 20 минут горох уже станет мягче.
Как быстро сварить горох без замачивания - когда спешите
Для тех, кто совсем не хочет тратить время на замачивание - также есть способ приготовления гороха. Однако в этом случае горох стоит использовать только колотый.
Перед приготовлением его необходимо промыть столько раз чтобы вода стала прозрачной. Затем отправить в кастрюлю с подсоленной холодной водой и прокипятить в течение 10 минут. По истечению этого времени в кастрюлю нужно влить стакан ледяной воды - и вы увидите как уже спустя 15-20 минут горошины станут мягкими.
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