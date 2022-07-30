Сплошное очарование: модная челка 2022, которая подходит всем и превращает в звезду

Стрижка челки – идеальный способ освежить прическу, не слишком сильно меняя ее. А челка шторка - самій подходящий вариант в 2022 году.
Порой возникает огромное желание обновить свою прическу. Вы годами ходите в одном стиле и носите одну и ту же прическу, и вдруг приходит понимание, что так больше нельзя – пришло время что-то менять. В этой ситуации можно покрасить волосы в новый цвет, кардинально изменить длину волос или просто подстричь челку. Последний вариант самый безобидный и не такой радикальный, но он может подарить вам массу новых ощущений.
Стрижка челки – идеальный способ освежить прическу, не слишком сильно меняя ее, а самая лучшая челка, которая подходит почти всем женщинам независимо от типа волос и формы лица – это знаменитая челка шторка в стиле легендарной англо-французской актрисы Джейн Биркин.
В 2022 году эффектная и неповторимая челка Биркин вознеслась на самую вершину модного Олимпа и уверенно закрепилась там.
Женщины во всем мире обожают ее за то, что она позволяет легко обрамить лицо, когда волосы подняты вверх, и подчеркнуть прическу, когда волосы распущены. Кроме того, челка шторка хорошо смягчает черты лица и делает лицо более гармоничным.
При этом не имеет значения, подстрижете вы удлиненный вариант, чтобы открыть скулы, или кокетливый, который обрамляет брови и делает акцент на глаза.
Модная челка 2022 в стиле Джейн Биркин не слишком привередлива – она шикарно сочетается и с длинными волосами, и с волосами до плеч, и даже короткими, например, в дуэте со стрижками каре или шегги.
Главными преимуществами челки является то, что она визуально меняет овал лица и может сделать его более округлым. А если вам повезет попасть к настоящему профи, который сможет удачно подобрать для вас идеальную длину, то на выходе получите маленький шедевр, который позволит вам почувствовать себя настоящей звездой.
Единственное "но", которое вам следует учесть перед тем, как стричь челку Джейн Биркин, это понимание того, что вам нужно будет скорректировать свой стиль и то, что теперь у вас на лице будут волосы, а они могут и раздражать. Кроме того, теперь нужно будет мыть волосы каждый день, иначе челка потеряет свое очарование.
Челка Биркин – как стричь
Ваша задача – после похода к парикмахеру выглядеть легко и непринужденно, как настоящая француженка. Поэтому ориентируйтесь на такую длину, когда челка немного касается ресниц. При этом обязательно должна быть текстура и никаких резких линий.
Ваша французская челка 2022 в конечном итоге должна выглядеть немного неряшливо, как будто вы недавно помыли голову и дали волосам немного высохнуть, а потом провели по ним пальцами, чтобы оживить их и добавить естественного объема.
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