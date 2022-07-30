Сплошное очарование: модная челка 2022, которая подходит всем и превращает в звезду

Модная челка 2022, которая подходит всем / Instagram

Порой возникает огромное желание обновить свою прическу. Вы годами ходите в одном стиле и носите одну и ту же прическу, и вдруг приходит понимание, что так больше нельзя – пришло время что-то менять. В этой ситуации можно покрасить волосы в новый цвет, кардинально изменить длину волос или просто подстричь челку. Последний вариант самый безобидный и не такой радикальный, но он может подарить вам массу новых ощущений.

Стрижка челки – идеальный способ освежить прическу, не слишком сильно меняя ее, а самая лучшая челка, которая подходит почти всем женщинам независимо от типа волос и формы лица – это знаменитая челка шторка в стиле легендарной англо-французской актрисы Джейн Биркин.

В 2022 году эффектная и неповторимая челка Биркин вознеслась на самую вершину модного Олимпа и уверенно закрепилась там.

Женщины во всем мире обожают ее за то, что она позволяет легко обрамить лицо, когда волосы подняты вверх, и подчеркнуть прическу, когда волосы распущены. Кроме того, челка шторка хорошо смягчает черты лица и делает лицо более гармоничным.

При этом не имеет значения, подстрижете вы удлиненный вариант, чтобы открыть скулы, или кокетливый, который обрамляет брови и делает акцент на глаза.

Модная челка 2022 / Instagram

Модная челка 2022 в стиле Джейн Биркин не слишком привередлива – она шикарно сочетается и с длинными волосами, и с волосами до плеч, и даже короткими, например, в дуэте со стрижками каре или шегги.

Главными преимуществами челки является то, что она визуально меняет овал лица и может сделать его более округлым. А если вам повезет попасть к настоящему профи, который сможет удачно подобрать для вас идеальную длину, то на выходе получите маленький шедевр, который позволит вам почувствовать себя настоящей звездой.

Модная челка 2022 / Instagram

Единственное "но", которое вам следует учесть перед тем, как стричь челку Джейн Биркин, это понимание того, что вам нужно будет скорректировать свой стиль и то, что теперь у вас на лице будут волосы, а они могут и раздражать. Кроме того, теперь нужно будет мыть волосы каждый день, иначе челка потеряет свое очарование.

Челка Биркин – как стричь

Ваша задача – после похода к парикмахеру выглядеть легко и непринужденно, как настоящая француженка. Поэтому ориентируйтесь на такую длину, когда челка немного касается ресниц. При этом обязательно должна быть текстура и никаких резких линий.

Модная челка 2022 / Instagram

Ваша французская челка 2022 в конечном итоге должна выглядеть немного неряшливо, как будто вы недавно помыли голову и дали волосам немного высохнуть, а потом провели по ним пальцами, чтобы оживить их и добавить естественного объема.

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