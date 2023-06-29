Список удивляет: какие животные внесены в перечень самых опасных

Главред расскажет о самых опасных животных в мире.

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Какое самое свирепое животное в мире / коллаж: Главред, фото: pexels

В большинстве случаев люди не боятся животных. Тем не менее, есть некоторые животные, с которыми лучше не сталкиваться, потому что это встреча с ними может выйти из-под контроля.

Начнем с восьмого места и закончим самым опасным животным на земле, к которому никто не готов.

Последнее место

После просмотра фильма "Акулы" мы все боялись снова нырнуть в морскую пучину. Любому человеку, вероятно, не понравится встреча с акулой. Несмотря на очень свирепый вид, от акулы в год погибает в среднем около 6 человек.

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Седьмое место

Волки - не самое опасное животное в мире, они избегают людей. Однако изредка из-за бешенства, страха и даже провокации со стороны жертв волки могут внезапно напасть. В этом случае особенно страдают сельскохозяйственные животные. Не только овцы, но и собаки.

Шестое место

Большим страхом для многих людей является быть ужаленным медузой. Особенно укус тихоокеанской морской медузы может быть невероятно болезненным. К счастью для людей, этот укус редко бывает смертельным. Тем не менее, укусы других видов, таких как кубомедузы - смертельно опасны. Они встречаются в основном в Индо-Тихоокеанском регионе и на севере Австралии.

Пятое место

Пчелы, осы, шершни и другие летающие насекомые являются одними из самых смертоносных животных. Причины для паники есть у тех, у кого аллергия на эти укусы. Они испытывают анафилактический шок.

Четвертое место

На первый взгляд кажется, что бегемоты не причиняют вреда мухе, но это далеко не так. На самом деле бегемоты, как известно, очень агрессивны. Однако это не всегда так. Это часто случается, когда они чувствуют угрозу. В такой ситуации они могут очень легко перевернуть небольшую лодку и убить пассажиров.

Третье место

Есть разные виды змей, но наиболее опасной из них является асперсовая змея, также известная как Кайсака. Эта змея обладает одним из самых смертоносных ядов среди всех змей в мире. Начитывается более чем 60 000 инцидентов в год, лучше держаться подальше от такой змеи.

Второе место

Собака. Да, действительно, ваш любимый питомец тоже может быть очень опасен. Щенки и мухи не обидят, но если собака агрессивна или чувствует угрозу, она может быстро начать кусаться, и делать это довольно жестоко.

Какое самое свирепое животное в мире - первое место

Люди. От перестрелок до автокатастроф и боевых действий. Люди несут ответственность за более чем полмиллиона человеческих смертей в год. Акула может выглядеть очень устрашающе, но причиняет гораздо меньше вреда людям, чем люди.

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