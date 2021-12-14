Спецоперация под Киевом: подробности штурма квартиры со стрелком

Стрельба и задержание под Киевом - подробности / фото Нацполиции

Сегодня под Киевом в Вишневом 37-летний мужчина открыл огонь в направлении людей. Чтобы задержать стрелка, полицейским пришлось штурмовать сразу две квартиры, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, мужчина открыл огонь по рабочим, которые проводили работы рядом с его домом. К месту событий сразу прибыли группа реагирования, спецназовцы и криминальная полиция.

"Правоохранители предупредили жителей об опасности и провели блокирование местности. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры", - пишет пресс-служба.

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, силовики выломали двери и задержали преступника. Оказалось, что мужчина перемещался между двумя квартира, в одной из которых было оружие.

"Злоумышленником оказался 37 - летний уроженец Луганщины, который сейчас проживает на Киевщине", - пишет пресс-служба.

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Согласно ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Стрельба в Вишневом

Ранее Главред писал о том, что в городе Вишневое Киевской области мужчина стрелял по людям, а потом закрылся в квартире.

Он произвел несколько выстрелов в направлении людей, сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в направлении людей, после чего заперся в одной из квартир многоэтажки", – говорится в сообщении.

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