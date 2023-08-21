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Спасаем растения от гибели: используйте эту подкормку для овощей и цветов

Яна Ставская
21 августа 2023, 05:20
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Когда растениям не хватает йода, их листья начинают желтеть, но не все растения любят йод.
Спасаем растения от гибели: используйте эту подкормку для овощей и цветов
Как йод влияет на растения? Читайте на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты Youtube

Йод жизненно необходим для растений. Обычно его хватает в почве, но если вы заметили, что растения начали вдруг желтеть или замедлили рост, следует подумать о подкормке. Главред рассказывает, какие растения можно подкормить йодом.

Не следует забывать, что не все растения одинаково чувствительны к йододефициту.

Какие растения любят йод - перечень

Перед тем как подкормить растения йодом, важно провести анализ почвы, чтобы убедиться в наличии недостатка этого микроэлемента.

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  • Овощи (капуста, брокколи, морковь, помидоры, огурцы);
  • ягоды и фрукты (клубника, яблони);
  • зерновые культуры (гречка);
  • чеснок и лук;
  • цветы (подсолнечник).

На практике все происходит вполне быстро и легко. Например, как поливать огурцы и помидоры с йодом: разбавьте 1-2 мл йода на 10 л воды, раствором поливайте корни растений и листья (желательно ранним утром или поздним вечером). Однако будьте осторожны и не переусердствуйте, иначе это навредит растению.

Вдобавок проследите за реакцией растений. Если появятся признаки стресса (пожелтение листьев), сократите дозу йода.

Спасаем растения от гибели: используйте эту подкормку для овощей и цветов
Есть некоторые нюансы, как использовать йод для огурцов / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты Youtube

Что дает йод для растений - это важно знать

Без йода растения не могут нормально рости, их листься сперва желтеют, а затем опадают. Кроме того, наблюдается уменьшение урожайности и увеличение уязвимости к болезням и вредителям.

Вот как йод влияет на растения, если вы подпитываете регулярно их подпитываете:

  • Ускоряется синтез хлорофилла. Это основной пигмент, участвующий в фотосинтезе, необходимого для роста и развития растений.
  • Улучшается урожайность. Подкормка нужна, если почва бедна на йод. Особенно это касается селькохозяйственных культур.
  • Укрепляется иммунитет. Йод помогает растениям бороться с болезнями и вредителями, тогда как его недостаток наоборот приводит к "стрессу" растения, соответственно ослабляет имунную систему.

Недостаток йода нарушает обмен веществ у растений и может привести к деформации листьев. Однако и лишние порции йода "убивают" культуру. Потому всегда следует придерживаться пропорций и наблюдать за реакцией растений.

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