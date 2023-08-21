Спасаем растения от гибели: используйте эту подкормку для овощей и цветов

Йод жизненно необходим для растений. Обычно его хватает в почве, но если вы заметили, что растения начали вдруг желтеть или замедлили рост, следует подумать о подкормке. Главред рассказывает, какие растения можно подкормить йодом.
Не следует забывать, что не все растения одинаково чувствительны к йододефициту.
Какие растения любят йод - перечень
Перед тем как подкормить растения йодом, важно провести анализ почвы, чтобы убедиться в наличии недостатка этого микроэлемента.
- Овощи (капуста, брокколи, морковь, помидоры, огурцы);
- ягоды и фрукты (клубника, яблони);
- зерновые культуры (гречка);
- чеснок и лук;
- цветы (подсолнечник).
На практике все происходит вполне быстро и легко. Например, как поливать огурцы и помидоры с йодом: разбавьте 1-2 мл йода на 10 л воды, раствором поливайте корни растений и листья (желательно ранним утром или поздним вечером). Однако будьте осторожны и не переусердствуйте, иначе это навредит растению.
Вдобавок проследите за реакцией растений. Если появятся признаки стресса (пожелтение листьев), сократите дозу йода.
Что дает йод для растений - это важно знать
Без йода растения не могут нормально рости, их листься сперва желтеют, а затем опадают. Кроме того, наблюдается уменьшение урожайности и увеличение уязвимости к болезням и вредителям.
Вот как йод влияет на растения, если вы подпитываете регулярно их подпитываете:
- Ускоряется синтез хлорофилла. Это основной пигмент, участвующий в фотосинтезе, необходимого для роста и развития растений.
- Улучшается урожайность. Подкормка нужна, если почва бедна на йод. Особенно это касается селькохозяйственных культур.
- Укрепляется иммунитет. Йод помогает растениям бороться с болезнями и вредителями, тогда как его недостаток наоборот приводит к "стрессу" растения, соответственно ослабляет имунную систему.
Недостаток йода нарушает обмен веществ у растений и может привести к деформации листьев. Однако и лишние порции йода "убивают" культуру. Потому всегда следует придерживаться пропорций и наблюдать за реакцией растений.
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