Спасаем растения от гибели: используйте эту подкормку для овощей и цветов

Когда растениям не хватает йода, их листья начинают желтеть, но не все растения любят йод.

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Как йод влияет на растения? Читайте на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты Youtube

Йод жизненно необходим для растений. Обычно его хватает в почве, но если вы заметили, что растения начали вдруг желтеть или замедлили рост, следует подумать о подкормке. Главред рассказывает, какие растения можно подкормить йодом.

Не следует забывать, что не все растения одинаково чувствительны к йододефициту.

Какие растения любят йод - перечень

Перед тем как подкормить растения йодом, важно провести анализ почвы, чтобы убедиться в наличии недостатка этого микроэлемента.

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Овощи (капуста, брокколи, морковь, помидоры, огурцы);

(капуста, брокколи, морковь, помидоры, огурцы); ягоды и фрукты (клубника, яблони);

(клубника, яблони); зерновые культуры (гречка);

(гречка); чеснок и лук ;

; цветы (подсолнечник).

На практике все происходит вполне быстро и легко. Например, как поливать огурцы и помидоры с йодом: разбавьте 1-2 мл йода на 10 л воды, раствором поливайте корни растений и листья (желательно ранним утром или поздним вечером). Однако будьте осторожны и не переусердствуйте, иначе это навредит растению.

Вдобавок проследите за реакцией растений. Если появятся признаки стресса (пожелтение листьев), сократите дозу йода.

Есть некоторые нюансы, как использовать йод для огурцов / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты Youtube

Что дает йод для растений - это важно знать

Без йода растения не могут нормально рости, их листься сперва желтеют, а затем опадают. Кроме того, наблюдается уменьшение урожайности и увеличение уязвимости к болезням и вредителям.

Вот как йод влияет на растения, если вы подпитываете регулярно их подпитываете:

Ускоряется синтез хлорофилла. Это основной пигмент, участвующий в фотосинтезе, необходимого для роста и развития растений.

Это основной пигмент, участвующий в фотосинтезе, необходимого для роста и развития растений. Улучшается урожайность. Подкормка нужна, если почва бедна на йод. Особенно это касается селькохозяйственных культур.

Подкормка нужна, если почва бедна на йод. Особенно это касается селькохозяйственных культур. Укрепляется иммунитет. Йод помогает растениям бороться с болезнями и вредителями, тогда как его недостаток наоборот приводит к "стрессу" растения, соответственно ослабляет имунную систему.

Недостаток йода нарушает обмен веществ у растений и может привести к деформации листьев. Однако и лишние порции йода "убивают" культуру. Потому всегда следует придерживаться пропорций и наблюдать за реакцией растений.

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