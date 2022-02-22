Сожжет жир на животе: назван лучший сок для похудения

Жир на животе поможет побороть яблочный сок / Коллаж ua.depositphotos.com, pixabay.com

Висцеральный жир - самый опасный, он расположен в брюшной полости, обволакивает органы и является предвестником серьезных проблем со здоровьем. Помочь с ним бороться поможет простой продукт.

Существуют так называемые жиросжигающие продукты - они насыщают организм энергией, но в то же время помогают ему избавляться от лишних калорий. Согласно исследованиям, есть один напиток, который может помочь значительно сократить жир на животе всего за несколько недель. Это яблочный сок, пишет Еxpress.

Ученые пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся в яблоках, могут помочь избавиться от висцерального жира. Также помогают сбросить лишний вес и пектины, содержащиеся в яблоках.

К слову, висцеральный жир считается опасным, поскольку он может выделять токсичные химические вещества, что приводит к воспалению в тканях организма. Жир на животе также может увеличить риск различных заболеваний - от диабета до деменции.

Как сообщал Главред, диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, какие напитки полезно пить на ночь, чтобы похудеть. По ее словам, лучше всего подойдут травяные чаи – их нужно пить за один час до отхода ко сну.

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