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Создаем уютный интерьер квартиры: 7 вещей, от которых нужно срочно избавиться

19 февраля 2023, 23:31
Расскажем, как дизайн квартиры может влиять на настроение, нервную систему и как исправить ошибки.
Как интерьер влияет на настроение человека
Как интерьер влияет на настроение человека / pexels.com

Квартира – это место, где человек должен расслабиться и забыть обо всех перипетиях рабочего дня, о трудностях. Поэтому дизайн интерьера жилого помещения тщательно продумывается. Тут важна каждая деталь – от цвета стен до вещей и аксессуаров. Все должно создавать единый ансамбль и дарить положительные эмоции, поэтому стоит знать, как интерьер влияет на человека, а также, какие вещи нужно выбросить, чтобы обрести желанный покой.

Психология дизайна интерьера: что влияет на человека

Обстановка жилого пространства не должна давить и вызывать нервозность. Если это происходит, значит, в оформлении допущены существенные ошибки. Общеизвестными требованиями к созданию уюта является наличие мягких тонов в оформлении. Именно они дают то долгожданное расслабление и хорошее настроение. Наличие ярких оттенков может приводить к нервному перевозбуждению и бессоннице.

Как домашняя обстановка влияет на человека? При этом слишком однообразный интерьер приводит к апатии и депрессивным состояниям, частым ссорам и конфликтам, раздраженности. Обе эти крайности негативно сказываются и на работоспособности человека. Чтобы изменить ситуацию к лучшему достаточно внести коррективы в оформлении помещения и для этого не понадобится много денег и громоздкие работы.

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Влияние дизайна на человека: что изменить

Для того, чтобы бюджетно решить проблему и создать действительно уютную атмосферу в доме достаточно решить следующие 7 заданий:

  1. Навести порядок. Беспорядок, как ни странно, негативно влияет на психику человека. Он вызывает апатию и нежелание что-либо делать, создает аналогичный сумбур в мыслях. Не исключены упадок сил и плохое настроение.
  2. Убрать зеркала. В данном случае главное не переусердствовать. Еще несколько лет назад большое количество отражающих витрин было модным трендом, поэтому их старались сделать все и везде. Они могут негативно сказаться на здоровье. Человек постоянно оценивает свое отражение и видит с каждым разом все больше недостатков и несоответствий всем экранным шаблонам, что приводит к депрессивным состояниям.
  3. Приглушить краски. Это одна из главных ошибок, показывающих, как интерьер влияет на человека. В природе все яркие животные и цветы опасны для жизни и здоровья. Большое количество кричащих красок воспринимается мозгом человека, как опасность, что приводит к невозможности расслабиться и отдохнуть.
  4. Большое количество острых углов мозг воспринимает, как угрозу и включает механизм защиты. Постоянное напряжение является источником бессонницы и раздражения, что является ответом на вопрос, как жилье влияет на человека. В результате такие эксперименты приводят к проблемам нервной системы.
  5. Старые вещи или вещи, которые не нравятся. Старая потертая мебель, пыльные старые шкафы из полированных плит ДСП времен СССР, дырявые матрасы, надбитая посуда, подарки бывших партнеров, друзей и многое другое наводят тоску и депрессию. От них нужно срочно избавиться. Что-то можно подарить или раздать, а большую часть выбросить. Бюджетным решением для мебели будет перетяжка. Этот процесс позволит сменить не только цвет, но и износившиеся пружины и другие детали, что избавит от скрипа. После этого можно по достоинству оценить влияние дизайна на человека.
  6. Теснота. Она угнетает и создает впечатление отсутствия воздуха в квартире. Психология дизайна интерьера говорит о том, что в жилом пространстве должно быть минимум деталей. Поэтому нужно пересмотреть и переоценить необходимость того или иного предмета интерьера – столиков, тумбочек, бра и торшеров, подставок, полок, цветов. Все эти детали угнетают и приводят к натянутости нервной системы.
  7. Громоздкая драпировка окон и балконных блоков. Минимум солнечного света давит на психику, помещение кажется темным и тоскливым. Плохое настроение обеспечено. Лучше избавиться от тяжелых портьер времен наших бабушек. Для защиты от солнца устанавливаются жалюзи или современные римские шторы.

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