Создаем уютный интерьер квартиры: 7 вещей, от которых нужно срочно избавиться

Расскажем, как дизайн квартиры может влиять на настроение, нервную систему и как исправить ошибки.

Как интерьер влияет на настроение человека / pexels.com

Квартира – это место, где человек должен расслабиться и забыть обо всех перипетиях рабочего дня, о трудностях. Поэтому дизайн интерьера жилого помещения тщательно продумывается. Тут важна каждая деталь – от цвета стен до вещей и аксессуаров. Все должно создавать единый ансамбль и дарить положительные эмоции, поэтому стоит знать, как интерьер влияет на человека, а также, какие вещи нужно выбросить, чтобы обрести желанный покой.

Психология дизайна интерьера: что влияет на человека

Обстановка жилого пространства не должна давить и вызывать нервозность. Если это происходит, значит, в оформлении допущены существенные ошибки. Общеизвестными требованиями к созданию уюта является наличие мягких тонов в оформлении. Именно они дают то долгожданное расслабление и хорошее настроение. Наличие ярких оттенков может приводить к нервному перевозбуждению и бессоннице.

Как домашняя обстановка влияет на человека? При этом слишком однообразный интерьер приводит к апатии и депрессивным состояниям, частым ссорам и конфликтам, раздраженности. Обе эти крайности негативно сказываются и на работоспособности человека. Чтобы изменить ситуацию к лучшему достаточно внести коррективы в оформлении помещения и для этого не понадобится много денег и громоздкие работы.

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Влияние дизайна на человека: что изменить

Для того, чтобы бюджетно решить проблему и создать действительно уютную атмосферу в доме достаточно решить следующие 7 заданий:

Навести порядок. Беспорядок, как ни странно, негативно влияет на психику человека. Он вызывает апатию и нежелание что-либо делать, создает аналогичный сумбур в мыслях. Не исключены упадок сил и плохое настроение. Убрать зеркала. В данном случае главное не переусердствовать. Еще несколько лет назад большое количество отражающих витрин было модным трендом, поэтому их старались сделать все и везде. Они могут негативно сказаться на здоровье. Человек постоянно оценивает свое отражение и видит с каждым разом все больше недостатков и несоответствий всем экранным шаблонам, что приводит к депрессивным состояниям. Приглушить краски. Это одна из главных ошибок, показывающих, как интерьер влияет на человека. В природе все яркие животные и цветы опасны для жизни и здоровья. Большое количество кричащих красок воспринимается мозгом человека, как опасность, что приводит к невозможности расслабиться и отдохнуть. Большое количество острых углов мозг воспринимает, как угрозу и включает механизм защиты. Постоянное напряжение является источником бессонницы и раздражения, что является ответом на вопрос, как жилье влияет на человека. В результате такие эксперименты приводят к проблемам нервной системы. Старые вещи или вещи, которые не нравятся. Старая потертая мебель, пыльные старые шкафы из полированных плит ДСП времен СССР, дырявые матрасы, надбитая посуда, подарки бывших партнеров, друзей и многое другое наводят тоску и депрессию. От них нужно срочно избавиться. Что-то можно подарить или раздать, а большую часть выбросить. Бюджетным решением для мебели будет перетяжка. Этот процесс позволит сменить не только цвет, но и износившиеся пружины и другие детали, что избавит от скрипа. После этого можно по достоинству оценить влияние дизайна на человека. Теснота. Она угнетает и создает впечатление отсутствия воздуха в квартире. Психология дизайна интерьера говорит о том, что в жилом пространстве должно быть минимум деталей. Поэтому нужно пересмотреть и переоценить необходимость того или иного предмета интерьера – столиков, тумбочек, бра и торшеров, подставок, полок, цветов. Все эти детали угнетают и приводят к натянутости нервной системы. Громоздкая драпировка окон и балконных блоков. Минимум солнечного света давит на психику, помещение кажется темным и тоскливым. Плохое настроение обеспечено. Лучше избавиться от тяжелых портьер времен наших бабушек. Для защиты от солнца устанавливаются жалюзи или современные римские шторы.

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