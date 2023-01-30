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Совсем не фурия из преисподней: ТОП-5 женских имен, из которых получаются лучшие свекрови

30 января 2023, 17:05
Эти женщины прекрасно ладят со вторыми половинками своих драгоценных сыновей, и не вносят смуту в их семейную жизнь без острой необходимости.
Имена лучших свекровей
Имена лучших свекровей / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Имена лучших свекровей, вопреки сложившимся стереотипам, найти не так уж сложно. Женщины, которые воспитывают сыновей с достоинством, как правило, становятся хорошими спутниками и для женщин, которые готовы провести с этими самыми сыновьями свою жизнь.

Хорошие свекрови по коду имени получаются из пяти типов женщин. Всех их выделяют абсолютно разные черты, которые позволяют сохранить психологически здоровые отношения с семьей.

Главред расскажет, какие женщины носят имена лучших свекровей, и как у них складывается общения с избранницами их сыновей.

Оберег для невестки

Татьяны горячо и беззаветно любят всех своих детей, но с сыновьями у них устанавливается особая связь. Женщины с этим именем умеют относиться к своим мальчикам, как к самостоятельным личностям, и с уважением формируют их характер. Это позволяет Татьяне оценивать своего сына объективно. Поэтому и с невесткой у свекрови с этим именем проблем, как правило, не возникает: Таня прекрасно понимает, какой "подарок" достался жене ее сына, и совсем не против стать для нее опорой и поддержкой. Также Татьяна в роли свекрови не спешит обвинять во всех смертных грехах невестку, и предпочитает в ситуациях, помощи в разрешении которых ее попросили, занимать позицию беспристрастного и справедливого судьи.

Очень самостоятельная мама

Ксении – легкие на подъем и энергичные женщины, которые обладают хорошей долей здорового эгоизма. Это позволяет им избежать одной из главных ошибок всех матерей – они не кладут свою жизнь на алтарь благополучия своих детей, поэтому, когда их сыновья решают связать себя узами брака, в их системе ценностей не происходит конфликта интересов. Иными словами: у Оксан есть собственная интересная жизнь, поэтому в чужие драмы, пусть даже дело касается их сыновей, без спроса и приглашения не лезут. Благодаря этому редкому свойству Ксении становятся одними из лучших свекровей, ведь не стараются принести свои правила в чужой дом к большому удовольствию своих невесток.

Имена лучших свекровей
Имена, которые носят лучшие свекрови / pixabay.com

Идеальный сын со всеми последствиями

Отношения Люды с сыном часто напоминают стокгольмский синдром – они любят друг друга безумно, но долгое взаимодействие приносит обоим невыносимые страдания. Поэтому Людмила – свекровь, которая редко идет на сокращение дистанции. Если она видит, что ее дитя сыто и хорошо одето (а что еще нужно для полного счастья?), то любить сына она предпочитает на расстоянии. К невестке она чаще всего относится положительно по одной простой причине – ее сын идеальный человек, поэтому и выбрать для себя недостойную женщину не может просто физически.

Принципиальная свекровь

Строгие мамы для мальчиков в детстве, Ольги превращаются для своих взрослых сыновей близкими и сердечными друзьями во взрослом возрасте. И так как отношения между мамой и ее ребенком и впрямь устанавливаются по-настоящему дружескими, то Свекровь по имени Ольга всегда заступится за свою невестку, если ее сын не прав. Повышенное чувство справедливости, которое кроется в характере женщин с этим именем, просто не позволит им поступить иначе. Поэтому жены их сыновей просто обожают Оль – к ним всегда можно прийти в трудную минуту без боязни осуждения.

Имена лучших свекровей
Имена свекровей, которые хорошо ладят с невестками / pixabay.com

Семейное тепло в приоритете

Больше всего лора ценит семейное счастье. Ее дом, дети, родственники – все это для нее крайне важно, и она это ревностно оберегает. Поэтому любую женщину, которая готова дарить ее сыну свою любовь, и хочет строить с ним семью, Лариса принимает с распростертыми объятиями. При этом она не старается конкурировать с невесткой за любовь сына, ведь уверена, что и в его системе ценностей мама занимает важное место.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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