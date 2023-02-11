Совсем не для красоты: почему изоляционную ленту делают синей, красной и даже желтой

Трудно представить человека, который в своей жизни хоть один раз не использовал бы изоленту. Изобретение, которое было запатентовано в 1946 году, сейчас просто незаменимо.
Интересно, что первая проданная изолента была желтого цвета, а уже потом цвет поменяли на белый.
Почему изолента именно синего цвета?
Благодаря устойчивости к ультрафиолету, цвет изоленты был изменен на черный. В интернете есть версия, что это также связано с тем, чтобы место обмотанное изолентой просто бросалось в глаза, но есть и научное мнение.
Дело в том что под воздействием солнечного цвета изоленты могут просто разлагаться. И вот именно синий цвет и предохраняет их от разложения не хуже, чем черный.
Не только синяя
Вы могли заметить, что сейчас в продаже есть изолиационная лента множества цветов. Например, на международном уровне лента с желто-зеленой полосой обычно подразумевает "заземление".
Красная изолента обычно обозначает "низкое напряжение, фаза A" в Великобритании, в то время как в США это обычно "низкое напряжение, фаза B". На международном уровне принято обозначать "оболочка, 415В, 3-фазная".
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