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Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувства

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 февраля 2023, 23:25
Маникюр на 14 февраля 2023 необязательно должен быть "сладким", как конфеты, и щедро усыпанным сердечками. В моде минимализм, и на ногтях в том числе.

  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram
  • Маникюр на День святого Валентина 2023
    Маникюр на День святого Валентина 2023 Instagram

На пороге День святого Валентина, и чтобы праздник получился замечательным, подберите красивый маникюр 2023. Даже если ваше сердце свободно, то не стоит отказывать себе в удовольствии украсить ногти сердечками и почувствовать себя счастливой. Чудеса случаются с теми, кто их ждет, поэтому все в ваших руках.

Проявите немного фантазии, приправьте все это каплей творчества, разлейте на своих ногтях чуточку нежности, и получится потрясающий маникюр на День Валентина, от которого будет сложно оторвать взгляд.

Только не думайте, что маникюр на 14 февраля 2023 должен быть "сладким", как конфеты, и щедро усыпанным сердечками. Мы сегодня расскажем вам о современных тенденциях в нейл-арте – наши простые подсказки помогут вам выбрать идеальный вариант для себя.

На самом деле сегодня есть несметное количество идей дизайна ногтей ко Дню Валентина – они действительно крутые и заслуживают внимания. Они сотканы из пастельных и розовых оттенков, которые делают нас нежными, а также классических черных, белых и красных цветов.

Итак, современный маникюр к 14 февраля – 5 неповторимых вариантов, которые помогут выразить чувства и растопят даже самые холодные сердца:

Маникюр с сердечками 2023

Сложно представить маникюр на день влюбленных без сердечек – ведь это так символично! Конечно, этот праздник больше всего ассоциируется с красным и розовым цветами, но сложный 2023 год – идеальный для того, чтобы создать на своих ногтях черно-белые вариации. Белые сердечка на черном фоне или черные на белом – то, что позволит вам выглядеть небанально и стильно.

Маникюр на День святого Валентина 2023
Маникюр на День святого Валентина 2023 / Instagram

Французский маникюр на День влюбленных

Поклонницы френча могут легко превратить свой любимый маникюр в магнит для любви: для этого нужно на одном-двух ноготках нарисовать крохотные сердечки - не больше, ведь минимализм в тренде. Для этого можно использовать трафарет или специальные наклейки.

Маникюр на День святого Валентина 2023
Маникюр на День святого Валентина 2023 / Instagram

Матовый маникюр ко Дню влюбленных

В последнее время матовые ногти стали снова популярными, и ничто не мешает вам использовать теплую бархатистую текстуру для создания маникюра на 14 февраля. А для того, чтобы маникюр заиграл романтическими красками, украсьте ногти сердечками.

Маникюр на День святого Валентина 2023
Маникюр на День святого Валентина 2023 / Instagram

Красный маникюр 2023 на день Валентина

Если в вашем сердце поселилось сильное чувство, то вы можете выразить его при помощи шикарного красного маникюра. Разлейте на своих ногтях красный лак, а на каком-то одном – белый или нюдовый, который станет базой для рисунка.

Маникюр на День святого Валентина 2023
Маникюр на День святого Валентина 2023 / Instagram

Нежный маникюр к 14 февраля

Для тех, кто не хочет открывать окружающим свои истинные чувства, находкой станет розовый маникюр. При этом необязательно рассыпать на нем сердечки. На ваших ногтях могут расцвести цветочки, тем более, что уже скоро весна. Кроме того, вы можете добавить надпись на ногтях –какой-то слово, которое будет вас вдохновлять - и будете в тренде.

Маникюр на День святого Валентина 2023
Маникюр на День святого Валентина 2023 / Instagram

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