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Современный френч маникюр 2022, который смотрится особенно красиво

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

26 апреля 2022, 03:05

Френч визуально может показаться очень простым, но нужно определенное мастерство, чтобы ваши ногти выглядели безупречно.

  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram
  • Френч маникюр 2022
    Френч маникюр 2022 Instagram

Френч маникюр является одним из самых элегантных, поэтому у него огромная армия поклонниц во всем мире. Французский маникюр 2022 подойдет к любой одежде - он настолько универсален, что вам не придется даже думать о том, насколько он уместен в той или иной ситуации.

Френч визуально может показаться очень простым, но нужно определенное мастерство, чтобы ваши ногти выглядели безупречно – именно в идеальных линиях сила этого маникюра. Хотя самое сложное – это аккуратно нанести полоски на кончики ногтей. Так или иначе, даже в домашних условиях вы можете создать потрясающий френч 2022, от которого будет сложно оторвать взгляд.

Классический французский маникюр 2022

Среди самых популярных оттенков французского маникюра в весеннем сезоне являются нюдовый, кремовый, розовый и бежевый, которые затем сочетаются с чисто белым лаком. Дизайн выглядит простым, красивым, элегантным и непринужденным даже издалека.

Френч маникюр 2022
Френч маникюр 2022 / Instagram

Френч 2022 с цветами

После окрашивания ногтей в классическом французском стиле добавьте несколько цветов на некоторых ноготках – это добавит вашему образу свежести, а душа наполнится радостью и оптимизмом. Сейчас, когда оживает природа и все вокруг цветет, такой маникюр смотрится особенно красиво.

Френч маникюр 2022
Френч маникюр 2022 / Instagram

Современный боковой французский маникюр

Это простое, но существенное изменение: вместо того, чтобы рисовать тонкую линию лака вдоль естественного кончика ногтя, попробуйте нарисовать линию вдоль боковой стороны ногтя или наискосок. Получится очень оригинальный маникюр френч.

Френч маникюр 2022
Френч маникюр 2022 / Instagram

Двойной френч маникюр 2022

Красивый маникюр с двумя так называемыми улыбками вместо одной, как в классическом френче - словно немного солнца в холодной воде. Это двойной френч, который выглядит стильно и необыкновенно. В зависимости от того, какой цвет лака вы выберете для того, чтобы нарисовать улыбки, будет зависеть настроение вашего маникюра.

Френч маникюр 2022
Френч маникюр 2022 / Instagram

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