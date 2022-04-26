Современный френч маникюр 2022, который смотрится особенно красиво

Френч маникюр является одним из самых элегантных, поэтому у него огромная армия поклонниц во всем мире. Французский маникюр 2022 подойдет к любой одежде - он настолько универсален, что вам не придется даже думать о том, насколько он уместен в той или иной ситуации.

Френч визуально может показаться очень простым, но нужно определенное мастерство, чтобы ваши ногти выглядели безупречно – именно в идеальных линиях сила этого маникюра. Хотя самое сложное – это аккуратно нанести полоски на кончики ногтей. Так или иначе, даже в домашних условиях вы можете создать потрясающий френч 2022, от которого будет сложно оторвать взгляд.

Классический французский маникюр 2022

Среди самых популярных оттенков французского маникюра в весеннем сезоне являются нюдовый, кремовый, розовый и бежевый, которые затем сочетаются с чисто белым лаком. Дизайн выглядит простым, красивым, элегантным и непринужденным даже издалека.

Френч маникюр 2022 / Instagram

Френч 2022 с цветами

После окрашивания ногтей в классическом французском стиле добавьте несколько цветов на некоторых ноготках – это добавит вашему образу свежести, а душа наполнится радостью и оптимизмом. Сейчас, когда оживает природа и все вокруг цветет, такой маникюр смотрится особенно красиво.

Френч маникюр 2022 / Instagram

Современный боковой французский маникюр

Это простое, но существенное изменение: вместо того, чтобы рисовать тонкую линию лака вдоль естественного кончика ногтя, попробуйте нарисовать линию вдоль боковой стороны ногтя или наискосок. Получится очень оригинальный маникюр френч.

Френч маникюр 2022 / Instagram

Двойной френч маникюр 2022

Красивый маникюр с двумя так называемыми улыбками вместо одной, как в классическом френче - словно немного солнца в холодной воде. Это двойной френч, который выглядит стильно и необыкновенно. В зависимости от того, какой цвет лака вы выберете для того, чтобы нарисовать улыбки, будет зависеть настроение вашего маникюра.

Френч маникюр 2022 / Instagram

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