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Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

5 января 2023, 01:41
Земля, вода, огонь, воздух способны создать прочные союзы, совместимость которых проверена временем.
Совместимость знаков зодиака по гороскопу
Совместимость знаков зодиака по гороскопу / pixabay.com

Создать прочный союз и пройти рука об руку всю жизнь могут не все пары. Это обусловлено разными характерами, темпераментами и даже чертами, которыми наделяют нас звезды. Совместимость знаков зодиака по гороскопу поможет узнать, кто и кому больше подходит из представителей зодиакального круга для создания прочных союзов.

Гороскоп совместимости: Козерог и Рак

Представители земного знака ценят постоянство и основательность во всем. Они обожают традиционность и прагматичны, а представители водного знака – чувственны, очень чувствительны и эмоциональны. Совместимость знаков Козерог и Рак - они обладают недоверчивостью. Рак способен окружить Козерога заботой, а тот, в свою очередь, станет больше верить в собственные силы, что только сделает союз прочнее.

Искренние чувства – это залог успеха этих влюбленных. Раки будут устраивать возлюбленным приземленным Козерогам романтические сюрпризы, что только упрочит их связь. Прочность союза подкрепляется уважением обоих знаков по отношению к институту брака, главной ценностью для каждого из них является уважение партнера, стремление создать крепкий союз на долгие годы.

Гороскоп совместимости: Водолей и Весы

Эти знаки относятся к воздушной стихии, но это не мешает им создавать прочные союзы, которые проходят любые испытания. Совместимость знаков зодиака Водолей и Весы идеальна. Они притягиваются друг к другу с первой встречи. У них очень много тем для разговоров, обсуждение начинается с момента знакомства и не заканчивается никогда.

Совместимость по знаку зодиака в данном случае обеспечивается творческой основой, которая заложена в обоих представителей пары. Водолей и Весы – натуры творческие, интеллектуально развитые, они остро чувствуют друг друга и потребности любимого человека, понимают друг друга с полуслова, легко подстраиваются под партнера. Оба представителя пары умеют уступать и идти на компромисс, поэтому у них один из мирных союзов на долгие годы.

Гороскоп совместимости: Близнецы и Стрелец

Совместимость по гороскопу между огнем и воздухов, казалось бы, невозможна, но практика показывает, что это один из самых прочных союзов. Чувства разгораются постепенно и то, что на первый взгляд казалось невозможным превращается в вихрь чувств и страсти, которые не угасают годами.

Природа и звезды наделили представителей этих двух знаков уникальной и идеальной совместимостью по дате рождения. Близнецы и Стрелец являются двумя половинками одного целого, одновременно с этим они разные. Именно это объединяет их в крепкую пару. Они погружаются с головой в любимые увлечения друг друга. Оба просто обожают приключения на досуге. Они не смогут усидеть дома и будут искать совместных ярких развлечений.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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