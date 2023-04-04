Советские хозяйки перед уборкой смачивали веник в унитазе: в чем смысл странного лайфхака

У жителей бывшего СССР были свои особенности в бытовом хозяйстве, включая методы покупки продуктов, получения дефицитных товаров и выполнения уборки в доме.
Тогда женщины были вынуждены находить способы, чтобы справляться со всеми задачами быстро и качественно, в том числе и с очисткой пола от пыли и мусора. Для этого обычно использовался веник, который предварительно смачивали в унитазе.
Зачем вообще смачивают веник?
Главная цель заключалась в том, чтобы не поднимать пыль. В большинстве случаев веник использовался как самый простой и быстрый инструмент для подметания пола. Однако сегодня в многих квартирах вместо веника прекрасно справляется робот-пылесос, что делает использование веника устаревшей практикой.
Почему именно унитаз?
Если влажная уборка не планировалась, домохозяйки смачивали веник в унитазе, чтобы не использовать ведро или таз. Хотя этот метод уборки может показаться негигиеничным, в то время хозяйки считали унитаз образцом чистоты и стерильности, так как мыли его хлоркой.
В то время не было никаких других чистящих средств для унитазов, поэтому хлорка использовалась и в санитарных комнатах жилых домов и на производстве.
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