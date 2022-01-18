Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиака

Гороскоп на 2022 год - идеальные пары по знаку зодиака / depositphotos.com/

В самом начале любовных отношений важны страсть и взаимное притяжение. Однако со временем в партнере начинаем ценить схожесть интересов и увлечений, которые становятся отличным фундаментом для крепких отношений. Какие зодиакальные пары могут легче достичь компромисса и достичь "хэппиенда"?

Любовный гороскоп на 2022 год расскажет в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою вторую половинку и обрести личное счастье.

Астрологи назвали зодиакальные пары у которых больше всего шансов на крепкий брак и счастливую супружескую жизнь в гармонии взаимопонимании.

Овен и Лев

Эти огненные знаки просто комок неуемной энергии. Они отлично дополняют друг друга. В то время как Овен привносит в отношения страсть и чувственность, Лев уравновешивает горячую вторую половинку спокойствием и рассудительностью. Им никогда не усидеть на месте, вдвоем они постоянно в поисках приключений. Эти двое умеют получать от жизни удовольствие.

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Телец и Козерог

Приземленным знакам будет хорошо вместе. Тельцы большое значение придают семейному уюту и комфорту. Они стремятся окружить партнера заботой и обеспечить все нужды. Практичные Козероги с таким партнером будут чувствовать себя в полной безопасности. Это союз двух людей с серьезными намерениями.

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Близнецы и Весы

Представители стихи воздуха не заскучают в компании друг друга. Интеллектуалы- Близнецы любят поговорить обо всем на свете и лучшего собеседника, чем Весы им не сыскать. Однако у каждого в этой паре есть время для своих интересов, они не замыкаются друг на друге и ведут весьма разносторонний образ жизни.

Стрелец и Водолей

Независимые и свободолюбивые знаки, которые прекрасно понимают потребности в личном пространстве. Они никогда не посягнут на свободу своей второй половинки и будут учитывать все интересы. В отношениях они могут оставаться самими собой – и это только сближает пару и делает союз крепким.

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Скорпион и Козерог

По природе своей Скорпионы привыкли доминировать, однако, приземленная натура Козерога завставляет пересмотреть свои взгляды на отношения. Представители знака земли привносят в отношения стабильность и надежность, которые и обеспечивают гармонию и ощущение безопасности.

Дева и Телец

Капризным Девам непросто найти партнера, который бы удовлетворял ее по всем пунктам. Однако Тельцы со своей настойчивостью и чувственностью смогут покорить даже самых неприступных Дев.

Рак и Рыбы

Самые чувствительные и романтичные знаки зодиака найдут гармонию и взаимопонимание в этих отношениях. Романтичные Рыбы превосходно дополняют эмоциональных Раков. Их союз, прежде всего, основан на глубокой душевной привязанности и эмоциональной близости.

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Водолей и Овен

Общительные Водолеи, которые привыкли быть душой компании отлична пара динамичным активным Овнам. Они прекрасно сосуществуют вместе и их союз яркий и наполненный массой незабываемых моментов, имеет все шансы продлиться долгие годы. Эти двое умеют ценить личное пространство друг друга.

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