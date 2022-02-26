Сотни российских медиков требуют Путина остановить войну с Украиной

Врачи напоминают о плачевных последствиях военных действий.
Российские врачи направили открытое письмо президенту РФ Путину.
Сотни медиков просят его о завершении военных действий на Украине
"Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям все будут на одном языке.
…Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания.
Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия", - так формулируют свой взгляд на вторжение российских войск на территорию Украины.
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Автор: Анна Нагорная