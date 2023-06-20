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Соседи обзавидуются: как ухаживать за баклажанами для суперского урожая

Сергей Кущ
20 июня 2023, 08:56 обновлено 20 июня, 08:56
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Следуя этим советам по уходу за баклажанами, вы обеспечите растениям оптимальные условия для роста, развития и плодоношения.
Как правильно ухаживать за баклажанами в открытом грунте
Как правильно ухаживать за баклажанами в открытом грунте / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Баклажаны - это вкусное и питательное растение, которое может стать настоящим украшением вашего огорода. Однако, чтобы получить обильный урожай сочных и здоровых плодов, необходимо правильно ухаживать за ними.

Мы поделимся полезными советами о том, как обеспечить баклажанам оптимальные условия в открытом грунте и получить отличные результаты.

Выбор места и подготовка почвы

Баклажаны предпочитают солнечное место, поэтому выберите участок с хорошей освещенностью. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и богатой органическим веществом. Перед посадкой баклажанов рекомендуется подготовить почву, внося органическое удобрение и перекапывая ее на глубину около 20-25 см.

Правильная посадка

Посадка баклажанов следует производить после окончания угрозы заморозков. Расстояние между растениями должно быть около 60-90 см, чтобы обеспечить достаточное пространство для роста и развития. Глубина посадки составляет примерно 5-7 см, и растения следует устанавливать в грунт с ориентацией стебля вверх.

Регулярный полив

Баклажаны нуждаются в регулярном поливе для поддержания оптимальной влажности почвы. Поливайте растения достаточно обильно, особенно во время сухого периода или жаркой погоды.

Однако избегайте переувлажнения, чтобы не вызвать гниение корней. Лучше поливать утром или вечером, чтобы предотвратить испарение воды.

Мульчирование и рыхление почвы

После посадки баклажанов рекомендуется мульчировать почву слоем органического материала, например, соломы или скошенной травы. Это поможет сохранить влагу, подавлять рост сорняков и защищать корни растений от перегрева.

Регулярное рыхление почвы также важно для обеспечения доступа кислорода к корням и предотвращения образования корки на поверхности почвы.

Удобрение и обрезка

Регулярное удобрение баклажанов поможет им развиваться и плодоносить. Внесите комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием калия и фосфора в соответствии с инструкциями на упаковке. Кроме того, рекомендуется удалить боковые побеги и оставить 2-3 сильных побега для достижения лучшего роста и формирования плодов.

Смотрите видео о том, как приготовить полезный паштет из баклажанов и яиц:

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