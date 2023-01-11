Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

Сороковой День рождения окутан мистикой из-за его сакрального значения в жизни каждого человека. Но так ли он страшен, как принято считать?

Почему нельзя отмечать 40 лет / pixabay.com

Почему нельзя праздновать 40 лет? Когда четвертый десяток стремительно близится к концу, об этом задумываются многие люди.

Все слышали про суеверие – 40 лет нельзя отмечать ни мужчинам, ни женщинам, иначе быть беде. Подобное убеждение есть у православных христиан, у астрологов, нумерологов, тарологов и эзотериков. Но что на самом деле скрывается за таким страшным сорокалетним юбилеем?

Главред расскажет, можно ли отмечать 40 лет, и почему именно этот возраст считают кризисным.

Почему нельзя отмечать 40-ый День рождения по версии христианства

Христианская церковь не запрещает праздновать сорокалетие – мужчины и женщины могут свободно отмечать День рождения. Священники отбрасывают всяческие суеверия, и даже 33 года – возраст Христа, не является поводом для отказа от праздника жизни.

Однако число 40 в системе православных верований встречается достаточно часто, и, как правило, в отрицательном ключе. Например:

40 дней длился Всемирный потоп

Моисей водил народ иудейский по пустыне 40 лет

Иисус Христос вознесся на небеса через 40 дней после воскрешения. Столько же времени блуждают по земле души простых смертных после их отхода в мир иной (отсюда же и традиция устраивать поминальный день на 40 день после смерти человека)

После рождения ребенка женщина считается грязной, запятнанной грехом, поэтому ей возбраняется посещать храм 40 дней – именно столько времени нужно, чтобы молодая мама "очистилась".

Почему нельзя отмечать 40-летие / pixabay.com

Также существует поверье, что ангел-хранитель сопровождает человека на его жизненном пути лишь до 40 лет – предполагается, что в этом возрасте он или она уже набрали достаточное количество мудрости и жизненного опыта, чтобы самостоятельно выбирать свой путь. Тем не менее потеря божественной защиты и покровительства делает человека уязвимым для дурного глаза и болезней, пока он не "обрастет" собственной броней, которую ранее ему предоставлял ангел-защитник.

Почему нельзя праздновать 40 лет: что говорят астрологи?

40-летие в убеждениях астрологов – кризисный период экстремальных перемен и связанных с ними несчастий. Свой пятый десяток человек встречает под воздействием Урана и Плутона – такая гремучая смесь открывает в его жизни противоречивый период поиска себя. Обычно этот процесс сопровождается финансовыми проблемами, физическими и психологическими травмами, кардинальными изменениями в личной жизни и пр.

Уран сопровождает человека с 39 до 43 лет – период неопределенности и метаний, который достигает своего пика, при пересечении с Плутоном – в 40 лет.

Почему нельзя праздновать 40 лет / pixabay.com

Почему нельзя отмечать 40-летие – мнение эзотериков

Мистики считают 40-летний юбилей своим пиком, расцветом, которого не стоит бояться, ведь в нумерологии число "4" соответствует новым силам, начинаниям и творениям с положительной коннотацией.

Тем не менее праздновать 40 лет не спешат и эзотерики – в 40-ый День рождения энергетика человека теряет свою силу и прочность, а значит делает его уязвимым для внешнего негативного влияния. Праздник, как правило, устраивают тихий и скромный, среди гостей – лишь самые близкие, у кого точно нет желания сглазить юбиляра.

Это верование, в свою очередь, связывают не с нумерологией, а с символизмом карт таро, в которых числу 40 соответствует старший аркан "Смерть". Сама по себе карта не несет в себе негатива, и ее значение зависит от остальных карт в раскладе – в целом Смерть трактуется, как предвестник больших перемен, который без сожаления забирает из прошлого с собой в подземный мир все старое и ненужное. Тем не менее, в День рождения напоминание о смерти в любых ее проявлениях считается дурным знаком, которого лучше избегать вне зависимости от трактовки.

Почему не отмечают 40 лет / pixabay.com

Нельзя праздновать 40-ый День рождения – что об этом думают психологи

Мужчина, который праздновал свое 40-летие, не доживет до 50-ти, а женщина, отгулявшая свой 40-ый День рождения, навсегда распрощается с молодостью. Страхом перед этим юбилеем скованны даже самые заядлые скептики, а религиозные люди и мистики и вовсе испытывают перед ним суеверный ужас.

Почему нельзя отмечать сорок лет? Психологи убеждены: объективных оснований для этого нет. Накануне каждого юбилея человек сталкивается с определенным кризисом: прошло целое десятилетие – чего же я достиг? 30 лет – прощание с юностью. 40 лет – отчаянные попытки ее вернуть.

Пересекая 40-летний рубеж, человек неизбежно сталкивается с физиологическими изменениями, появляются первые признаки старения организма. Психическая зрелость не радует, и на ее замену приходит кризис среднего возраста.

В той или иной степени его переживает каждый. Но для кого-то это – период самопознания, а для кого-то – американские горки, которые сопровождаются скандалами и проблемами. Ко второй группе относится большинство, поэтому и 40-ка лет боятся: для многих это – точка отсчета, первый день остатка их жизни.

Поэтому праздновать можно и даже нужно. А вот устраивать ли громкую вечеринку, или просто выпить хорошего вина в окружении близких - это должен лично решить каждый. Жизнь продолжается, и впереди человека ждет еще множество удивительных открытий.

Можно ли отмечать 40 лет / pixabay.com

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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