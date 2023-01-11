Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

Почему нельзя праздновать 40 лет? Когда четвертый десяток стремительно близится к концу, об этом задумываются многие люди.
Все слышали про суеверие – 40 лет нельзя отмечать ни мужчинам, ни женщинам, иначе быть беде. Подобное убеждение есть у православных христиан, у астрологов, нумерологов, тарологов и эзотериков. Но что на самом деле скрывается за таким страшным сорокалетним юбилеем?
Главред расскажет, можно ли отмечать 40 лет, и почему именно этот возраст считают кризисным.
Почему нельзя отмечать 40-ый День рождения по версии христианства
Христианская церковь не запрещает праздновать сорокалетие – мужчины и женщины могут свободно отмечать День рождения. Священники отбрасывают всяческие суеверия, и даже 33 года – возраст Христа, не является поводом для отказа от праздника жизни.
Однако число 40 в системе православных верований встречается достаточно часто, и, как правило, в отрицательном ключе. Например:
- 40 дней длился Всемирный потоп
- Моисей водил народ иудейский по пустыне 40 лет
- Иисус Христос вознесся на небеса через 40 дней после воскрешения. Столько же времени блуждают по земле души простых смертных после их отхода в мир иной (отсюда же и традиция устраивать поминальный день на 40 день после смерти человека)
- После рождения ребенка женщина считается грязной, запятнанной грехом, поэтому ей возбраняется посещать храм 40 дней – именно столько времени нужно, чтобы молодая мама "очистилась".
Также существует поверье, что ангел-хранитель сопровождает человека на его жизненном пути лишь до 40 лет – предполагается, что в этом возрасте он или она уже набрали достаточное количество мудрости и жизненного опыта, чтобы самостоятельно выбирать свой путь. Тем не менее потеря божественной защиты и покровительства делает человека уязвимым для дурного глаза и болезней, пока он не "обрастет" собственной броней, которую ранее ему предоставлял ангел-защитник.
Почему нельзя праздновать 40 лет: что говорят астрологи?
40-летие в убеждениях астрологов – кризисный период экстремальных перемен и связанных с ними несчастий. Свой пятый десяток человек встречает под воздействием Урана и Плутона – такая гремучая смесь открывает в его жизни противоречивый период поиска себя. Обычно этот процесс сопровождается финансовыми проблемами, физическими и психологическими травмами, кардинальными изменениями в личной жизни и пр.
Уран сопровождает человека с 39 до 43 лет – период неопределенности и метаний, который достигает своего пика, при пересечении с Плутоном – в 40 лет.
Почему нельзя отмечать 40-летие – мнение эзотериков
Мистики считают 40-летний юбилей своим пиком, расцветом, которого не стоит бояться, ведь в нумерологии число "4" соответствует новым силам, начинаниям и творениям с положительной коннотацией.
Тем не менее праздновать 40 лет не спешат и эзотерики – в 40-ый День рождения энергетика человека теряет свою силу и прочность, а значит делает его уязвимым для внешнего негативного влияния. Праздник, как правило, устраивают тихий и скромный, среди гостей – лишь самые близкие, у кого точно нет желания сглазить юбиляра.
Это верование, в свою очередь, связывают не с нумерологией, а с символизмом карт таро, в которых числу 40 соответствует старший аркан "Смерть". Сама по себе карта не несет в себе негатива, и ее значение зависит от остальных карт в раскладе – в целом Смерть трактуется, как предвестник больших перемен, который без сожаления забирает из прошлого с собой в подземный мир все старое и ненужное. Тем не менее, в День рождения напоминание о смерти в любых ее проявлениях считается дурным знаком, которого лучше избегать вне зависимости от трактовки.
Нельзя праздновать 40-ый День рождения – что об этом думают психологи
Мужчина, который праздновал свое 40-летие, не доживет до 50-ти, а женщина, отгулявшая свой 40-ый День рождения, навсегда распрощается с молодостью. Страхом перед этим юбилеем скованны даже самые заядлые скептики, а религиозные люди и мистики и вовсе испытывают перед ним суеверный ужас.
Почему нельзя отмечать сорок лет? Психологи убеждены: объективных оснований для этого нет. Накануне каждого юбилея человек сталкивается с определенным кризисом: прошло целое десятилетие – чего же я достиг? 30 лет – прощание с юностью. 40 лет – отчаянные попытки ее вернуть.
Пересекая 40-летний рубеж, человек неизбежно сталкивается с физиологическими изменениями, появляются первые признаки старения организма. Психическая зрелость не радует, и на ее замену приходит кризис среднего возраста.
В той или иной степени его переживает каждый. Но для кого-то это – период самопознания, а для кого-то – американские горки, которые сопровождаются скандалами и проблемами. Ко второй группе относится большинство, поэтому и 40-ка лет боятся: для многих это – точка отсчета, первый день остатка их жизни.
Поэтому праздновать можно и даже нужно. А вот устраивать ли громкую вечеринку, или просто выпить хорошего вина в окружении близких - это должен лично решить каждый. Жизнь продолжается, и впереди человека ждет еще множество удивительных открытий.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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