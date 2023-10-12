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Солнечное и лунное затмения в октябре: каким знакам ждать счастья, каким – неприятностей

Олег Макаров
12 октября 2023, 08:15
Астролог Влад Росс рассказал, что можно и чего нельзя делать в дни затмений в октябре 2023 года и какие знаки будут под ударом.
Астролог Влад Росс рассказал, чего ждать от солнечного и лунного затмений в октябре 2023 года
Солнечное и лунное затмения в октябре 2023-го – астролог Влад Росс предупредил об опасностях и ударах судьбы / Главред

В октябре 2023 года произойдёт два затмения: солнечное 14-го и лунное 28-го числа. Дни вблизи этих затмений для некоторых дел будут крайне неблагоприятны, а потому следует провести это время правильно, чтобы не навлечь на себя неприятности. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в дни вблизи солнечного затмения, 12-17 октября, нельзя подписывать важных бумаг, соглашений, начинать новый бизнес, а также менять место работы, в противном случае это будет иметь неприятные последствия.

То же касается и лунного затмения, которое произойдет 28 октября, отметил астролог.

"26-31 октября неблагоприятно организовывать важные предприятия, заключать важные сделки и коммерческие соглашения. А главное – не делать в это время каких-либо больших покупок, особенно не приобретать недвижимость", – подчеркнул Влад Росс.

Впрочем, во влиянии затмений будут и положительные моменты, заверил астролог. В частности, это благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредных привычек.

"На солнечном затмении от вредных привычек смогут легко избавиться мужчины, на лунном – женщины. Хотя на лунном затмении можно положить конец любой вредной привычке, которая пагубно сказывается на здоровье и мужчин, и женщин. Человек может всю жизнь курить, а потом, в дни вблизи лунного затмения, вдруг бросить, и даже не будет хотеться", – пояснил Влад Росс.

Также астролог предостерег об опасностях в дороге, которые возникают в дни затмений.

"На солнечном затмении ни в коем случае нельзя летать самолётами, а на лунном – путешествовать водными видами транспорта, никаких лодок и переправ. На лунное затмение часто происходят какие-то ужасы на море, на воде, потому что Луна символизирует водную стихию. Поэтому люди, которые будут проезжать по Крымскому мосту в период лунного затмения (если он еще к тому времени сохранится), либо будут перемещаться на каких-то паромах и баржах, должны помнить о рисках", – рассказал Влад Росс.

Влияние солнечного затмения 14 октября 2023 года больше всего ощутят на себе четыре знака зодиака, особенно Весы и Овны, отметил астролог.

"Поскольку солнечное затмение произойдет в знаке Весов, самая ужасная ситуация сложится для тех знаков зодиака, которые находятся на линии Весы-Овен. Что Весов, что Овна ждет удар по партнерским отношениям. Особенно это почувствуют Овны, у которых брак может дать трещину. Их ждут судебные разбирательства, споры, ссоры. У Весов также может быть нанесён удар по здоровью и отношениям", – предупредил Влад Росс.

Также, по прогнозу астролога, в дни вблизи затмения могут пострадать Козерог и Рак.

"Козерогам грозит свержение с должности, а Ракам – большие неприятности в семье", – уточнил Влад Росс.

Смотрите прогноз Влада Росса о подарках и опасностях солнечного и лунного затмений в октябре 2023 года:

Что же касается лунного затмения, то на него, по словам астролога, больше всего будет реагировать Скорпион.

"Лунное затмение принесёт Скорпиону счастье. Его ждёт большая удача, большой успех, просто невероятный позитивный жизненный взрыв", – заверил Влад Росс.

Также благоприятно лунное затмение 28 октября повлияет на Тельца, считает астролог.

"Для Тельца это будет фартовое затмение. Его ждет большая неожиданная финансовая удача, например, выигрыш в казино. Да и вообще, лунное затмение принесет Тельцу счастье", – утверждает Влад Росс.

Порадует лунное затмение и Водолея.

"У Водолея будет большой шанс для реализации своих карьерных амбиций. В дни вблизи затмения Водолея ждут очень хорошие ситуации", – отметил Влад Росс.

Кроме того, октябрьское лунное затмение принесёт удачу и Льву, убежден астролог, например, у представителей этого знака появятся прекрасные возможности для внезапного переезда в другую страну.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на октябрь 2023 года и рассказал, какие испытания принесут солнечное и лунное затмения, которые произойдут в этом месяце. Кроме того, астролог составил подробный гороскоп на октябрь-2023 для всех знаков зодиака и рассказал, кому будет сопутствовать большая удача в этом месяце.

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