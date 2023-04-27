Солили, добавляли уксус и даже жарили: как в СССР "издевались" из селедки

Селедка – это продукт, который имеет долгую историю в кулинарии СССР, и до сих пор остается популярным и любимым блюдом многих людей.

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Зачем в СССР жарили селедку / скриншот YouTube

В советское время многие продукты были дефицитными, и многие граждане вынуждены были искать альтернативы популярным продуктам. Одним из таких продуктов была селедка.

Однако, чтобы сохранить ее на долгое время и придать ей вкус, советские домохозяйки прибегали к необычным способам приготовления.

Жареная селедка: рецепт и особенности приготовления

Это чрезмерно "ароматное" блюдо считали любимым продуктом жителей Вьетнама.Для приготовления необходимо было взять свежую селедку, обжарить ее на растительном масле и добавить специи по вкусу. Это придавало ей специфический запах и хрустящую корочку.

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Как солили селедку в СССР: традиционные методы и рецепты

Соление селедки было еще одним распространенным способом ее консервирования. Для этого селедку очищали, засаливали в воде с солью и специями на несколько дней. Этот метод сохранения продукта помогал продлить срок ее хранения и придавал ей уникальный вкус.

Зачем в ссср в селедку добавляли уксус?

Сначала ее чистили и разрезать на кусочки. Затем селедку засаливали и заливали уксусом. Пропорции соли и уксуса могли различаться в зависимости от рецепта и вкусовых предпочтений.

Добавление уксуса в селедку также позволяло сделать ее более мягкой и нежной, что было особенно важно при использовании селедки в салатах или других холодных закусках. Селедка с уксусом становилась более сочной и приятной на вкус, что делало ее незаменимой в кулинарии СССР.

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