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Сокрушительная психология: ТОП-5 типичных женских ошибок, которые разрушают отношения

27 июня 2022, 05:17

Как не быть слоном в посудной лавке своей любви? Придется отказаться от некоторых весьма губительных привычек.

Женские ошибки, которые разрушают отношения / Коллаж - depositphotos.com / pixabay.com

Есть масса способов сохранить и укрепить отношения, но существует еще больше ошибок, которые мы совершаем ежедневно, тем самым незаметно направляя лодку нашей любви прямиком на дно.

Женские ошибки, которые разрушают отношения, при этом, ничуть не страшнее мужских, однако, безусловно, более изобретательны.

Главред расскажет, чего следует избегать, если вы заинтересованы в том, чтобы не разрушить свои отношения до основания.

1. "Ты мне, я – тебе"

Любовь бескорыстна. Это стоит усвоить, помнить и использовать на всех этапах романтических отношений – даже если вы только познакомились, или живете в браке не один десяток лет. Делайте приятное своему мужчине, дарите тепло и заботу не потому, что вы ожидаете получить то же, или даже нечто материальное и осязаемое, взамен. Не стоит опошлять свою любовь к мужчине торгово-рыночными отношениями, и продавать себя каждый раз за стеклянные бусы. Возможно, сильной половине человечества, порой, и не хватает эмпатии, но неискренность они чувствуют. К тому же, как бы вы чувствовали себя на его месте, если бы постоянно ощущали, что вас любят не без оглядки, но всегда с каким-то условием?

2. Манипуляция чувством вины

"Что случилось? - Ничего!" - подобный разговор может длиться часами: женщина ходит чернее тучи, мужчина испуганно прячется по углам, периодически делая робкие попытки узнать, чем же он так провинился. Какое-то время спустя он готов сделать и признаться в чем угодно, лишь бы эта молчаливая блокада закончилась. Знакомо? Отлично! Можно сказать даже больше – этот прием работает. Вы привлекаете внимание мужчины, заставляете его ловить каждое ваше слово и мчаться удовлетворять все ваши желания… НО. Подпитывая отношения с мужчиной одним лишь негативом, вы получите такой же негатив в ответ, и партнера, который со временем даже перестанет у вас спрашивать, что у вас случилось, если вам действительно плохо и нужна его поддержка. Если вы чем-то расстроены или обижены, и если вы действительно хотите, чтобы такое не повторялось впредь, научитесь проговаривать свои обиды, а не манипулировать живым человеком, как куколкой из пластилина.

Как женщина разрушает отношения? / pixabay.com

3. Обсуждать семейные проблемы с чужими

Одна из худших вещей, которую вы можете сделать для своих отношений с мужчиной. Близкие люди, безусловно, всегда вас выслушают, дадут полезный совет, утешат. Но представьте себе ситуацию: подруга прибегает к вам в слезах, и рассказывает, что ее возлюбленный – самый ужасный тип на свете и причинил ей смертельную обиду. Когда сквозь всхлипывания и завывания вы продираетесь к сути, вам становится ясно, что трагедия не столь велика, а проблема – решаема. Но вы уже заочно недолюбливаете избранника подруги. И даже после того, как они помирятся, она все забудет и простит, он у вас будет ассоциироваться лишь с тем горем, с которым к вам пришел близкий человек. Неприятный осадок остается, и, как накипь на чайнике, имеет свойство накапливаться. А теперь подумайте, сколько гадостей, пусть даже и на эмоциях, вы рассказали о своем мужчине своим родным и друзьям. И пусть они и принимают ваш выбор, но рано или поздно кто-то все же решит вклиниться в ваши отношения, а это уже проблема посерьезней желания выплеснуть свой сиюминутный негатив.

4. Принимать его, как должное

Никогда не уставайте благодарить своего мужчину. Помните, что каждую мелочь он делает восхитительно, а все, что касается вас – с любовью. Ведь женщина для мужчины - главный мотиватор. Шутка про жену рядового и генеральшу – совершенно не шутка. Нужно любить своего мужчину за маленькие свершения так же сильно, так и за большие подвиги. Потому что мужчину невозможно "перелюбить" или любить слишком сильно. А недолюбить – вполне реально.

Что нельзя делать в отношениях с мужчиной / pixabay.com

5. Молчать о своих желаниях

Можно бесконечно дуться, зеленеть от надежды, намекая мужчине на то, что вы хотите, обижаться, что он не угадал, и так по кругу. А можно подойти и сказать своему благоверному в лоб о своих желаниях. Простая истина состоит в том, что мужчины плохо понимают даже самые прозрачные намеки. А читать ваши мысли они не умеют, да и не обязаны. Сказать мужчине, с которым вы в отношениях, чего вы конкретно хотите, будь то подарок на годовщину, или постельный эксперимент, не стыдно. Стыдно корить его за то, чего он не сделал. Поэтому стоит для себя решить: вы действительно хотите получать от избранника желаемого, или хотите иметь неиссякаемый источник поводов для ссоры?

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