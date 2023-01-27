Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"

Вареное куриное филе – распространенный ингредиент или целое отдельное блюдо.
Филе курицы достаточно легко испортить во время приготовления, если неправильно сварить этот продукт – он станет сухим, "резиновым" и пресным.
Как приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим – правило, которое нужно запомнить
Для того, чтобы мясо вышло сочным и не теряло вкуса, можно использовать два способа. Один из них для цельного филе, второй – если вам подходит филе кусочками.
Варим целиком:
- поделите грудку на части и промойте под проточной водой
- нагрейте воду в кастрюле до 75 градусов
- опустите продукт в подогретую воду и добавьте туда любимые специи
- доведите до кипения и убавьте огонь
- варите без кипения около 20 минут
Для того, чтобы улучшить вкус – можно добавить в кастрюлю луковицу и лавровый лист.
Как варить куриное филе, чтобы оно было сочным – вариант кусочками
В случае, если вам подходит вариант приготовления филе кусочками, можно воспользоваться следующим рецептом:
- нарежьте филе кусочками
- доведите воду до кипения
- добавьте в нее соль и перец
- опустите в воду кусочки филе
- варите 10-15 минут до побеления
Автор: Елизавета Бельмас