Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"

Вареное куриное филе – распространенный ингредиент или целое отдельное блюдо.

Как варить куриное филе / УНІАН

Филе курицы достаточно легко испортить во время приготовления, если неправильно сварить этот продукт – он станет сухим, "резиновым" и пресным.

Как приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим – правило, которое нужно запомнить

Для того, чтобы мясо вышло сочным и не теряло вкуса, можно использовать два способа. Один из них для цельного филе, второй – если вам подходит филе кусочками.

Варим целиком:

поделите грудку на части и промойте под проточной водой

нагрейте воду в кастрюле до 75 градусов

опустите продукт в подогретую воду и добавьте туда любимые специи

доведите до кипения и убавьте огонь

варите без кипения около 20 минут

Для того, чтобы улучшить вкус – можно добавить в кастрюлю луковицу и лавровый лист.

Как варить куриное филе, чтобы оно было сочным – вариант кусочками

В случае, если вам подходит вариант приготовления филе кусочками, можно воспользоваться следующим рецептом: