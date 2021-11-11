Соблазнительная Оля Полякова в бикини сверкнула стальным прессом и стройными ножками

Полякова взбудоражила Сеть соблазнительными снимками / instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова отправилась в отпуск на Мальдивские острова, откуда и публикует пикантные фотографии в своем инстаграме. На последних снимках звезда позирует в темном мини-бикини. Пляжный наряд подчеркнул плоский животик, тонкую талию и длинные ноги певицы.

"Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидела. Это было 13 лет назад, с тех пор стараюсь хотя бы раз в 2 года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок, солнце и умопомрачительный цвет воды!", – поделилась впечатлениями Полякова.

В ответ восхищенные фанаты засыпали Полякову комплиментами и расспросами, как ей удалось добиться такого результата. На самом деле ничего сложного – правильное питание, много спорта и, как говорит Оля, чувство юмора.

"Какая же вы нереальная", "Богиня", "Супер", "Шикарный пресс", "Красотка", "Вау, шикарная", "Икона", – пишут пользователи сети.

Полякова отдыхает на Мальдивах / instagram.com/polyakovamusic

Полякова отдыхает на Мальдивах / instagram.com/polyakovamusic

Ранее Главред сообщал, что певица кардинально изменила свою внешность на шоу "Маска", нарвавшись на сравнение с Алсу. Поклонники оценили новый образ звезды, разделившись на два лагеря: одни новый стиль Поляковой понравился не сильно, ну а другие были в восторге.

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