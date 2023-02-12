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Собака будет шелковой: 5 ошибок в воспитании, которые ни в коем случае нельзя допускать

12 февраля 2023, 08:34
Расскажем, как нужно правильно воспитывать собаку, чтобы хозяин стал альфа-лидером стаи.
Как нельзя воспитывать собаку
Как нельзя воспитывать собаку / pixabay.com

Четвероногий друг дома – это отличное настроение и прогулки два раза в день и в любую погоду. Это лишь одна сторона медали, но есть и вторая – работа по воспитанию питомца. Вот тут владельцы начинают жаловаться на необучаемость собаки, на ее непослушание, характер и другие причины. Чтобы любимец слушался и понимал, что от него хочет владелец нужно знать, как нельзя воспитывать собаку.

Воспитание собаки: что и зачем

Дрессировкой собаки называют формирование рычагов и способов управления животным. Воспитание – формирование определенного стиля поведения животного, которое приемлемо для хозяев. Также это позволяет управлять собакой и ее действиями. При этом оба эти понятия исключают какое-либо физическое воздействие и причинение боли.

Также воспитание помогает сформировать стереотипы поведения – приучение к "можно" и "нельзя", развитие привязанности к хозяину и признание его авторитета. Воспитание является основой для дрессировки и ответом на вопрос, как воспитать собаку послушной.

Как нужно правильно воспитать собаку? Воспитание начинается, как только щенок оказался в новом доме. В процессе должны быть задействованы все члены семьи. Так собака быстрее поймет, что можно делать, а что под запретом. Игры, прогулки и общение с животным должны осуществлять все члены семьи. С раннего детства животное понимает, кто лидер в "стае" и кого нужно слушаться. Также животное привыкает к тому, что хозяин умнее и сильнее.

Как нельзя воспитывать собаку: ошибки владельцев

Зачастую ошибки владельцев приводят к тому, что любые усилия по воспитанию и дрессировки сводятся на нет. Поэтому стоит знать, как нельзя воспитывать собаку:

  1. Ошибка первая – оставлять на длительное время животное в одиночестве. Особенно это относится к щенкам и молодым собакам.
  2. Ошибка вторая – наказывать, бить и кричать на животное после того, как оно выполнило команду "ко мне". В следующий раз собака просто не подойдет и не отрегирует на эту команду, отказавшись ее выполнять. Лучше обучить собаку команде "фу!", чтобы животное знало, что его действия не одобряет хозяин.
  3. Неправильное питание – третья ошибка. Собака постарается восполнить недостаток питательных веществ, подбирая остатки пищи на улице, фекалии других животных, а также будет воровать еду со стола. Недостаток полезных витаминов приводит к искажению аппетита.
  4. Ошибка четвертая – недостаточная физическая активность. Хозяева могут сводить прогулки до минимума особенно в холодное время года, но это приводит к изменению настроения животного, к чрезмерной активности, к апатии, а также к появлению таких негативных ситуаций, как разодранные диван, обувь, двери и прочие вещи.
  5. Бездействие – ошибка пятая. Когда собака делает то, что нельзя делать, должна быть соответствующая реакция хозяина. Животное привыкает делать запрещенное и потом будет сложно отучить его от этого.

Еще одной важной ошибкой, которую совершают большинство владельцев, является отсутствие похвалы. Животное должно знать, что хозяин рядом и одобряет его действия и успехи в выполнении команд.

Как называть собаку: основные правила

Во время воспитания и дрессировки важно знать, как не испортить отношения с собакой, чтобы животное было подконтрольно и не проявляло агрессии. Для этого процесс воспитания и дрессировки должен проводиться дома и на улице. Владелец должен вовремя одергивать собаку и давать команду "Фу!". Для этого понадобиться заслужить доверие животного и признание вас авторитетом.

Как наказывать собаку если она не слушается? Помимо одергивания поводка и команд важно знать, что действия хозяина должны быть в момент совершения животным запрещенного поступка, а не после него. Так питомец будет понимать в чем провинился.

Хозяевам нужно помнить, почему нельзя бить собаку по носу. Это совершенный орган, который имеет массу нервных окончаний, сосудов и рецепторов. Удар может причинить животному боль, вызвать кровотечение и нарушить работу рецепторов (нарушение обоняния), а значит потеря аппетита. Боль станет поводом к недоверию хозяину. Вместо ударов лучше спокойно сказать животному, что его действия не одобряются.

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