Со спутником Сич уже установили устойчивую связь - Зеленский

С украинским спутником установили связь - Зеленский

Национальный центр управления и испытаний космических средств возле города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с украинским спутником Сич-2-30, который сегодня был выведен на космическую орбиту, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

"Данные, полученные благодаря Сич-2-30, будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме того, наш спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus", - говорится в сообщении.

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"Убежден, что успешная реализация таких масштабных космических проектов и в дальнейшем будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира, а отечественная аэрокосмическая отрасль будет визитной карточкой нашей страны", - написал президент.

Также он поблагодарил работников украинской аэрокосмической отрасли, "благодаря которым эта миссия состоялась. Их самоотверженный труд дает толчок развитию многих сфер украинской экономики и укрепляет престиж Украины в мире".

Запуск украинского спутника в космос

Сегодня, 13 января 2022 года, состоялся запуск украинского спутника СИЧ-2-30 в космос. Старт состоялся в 17:15 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Американская компания SpaceX проводила прямую-трансляцию.

Украинский спутник был запущен в рамках миссии Transporter 3. На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9. В целом миссия Transporter 3 доставит в космос порядка 100 аппаратов. Ожидается, что украинский спутник отсоединится от разгонного блока через 01:23:02 после старта.

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