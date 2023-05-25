УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сногсшибательный тест на IQ: только гении заметят ошибку на изображении стрекозы

Алина Дембицкая
25 мая 2023, 23:50 обновлено 26 мая, 00:10
105
Вам нужно внимательно посмотреть на изображение, прежде чем отвечать на вопрос, потому что ответ довольно неожиданный.
головоломка
Только люди с высоким IQ могут найти ошибку на изображении / Bright Side

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда на первый взгляд изображение кажется идеальным, но оказывается, что оно скрывает невидимые ошибки и загадки? Такие изображения иногда даже заставляют почесывать голову, ведь ошибку вообще нереально найти. Впрочем, такие задачи очень полезны для нас, ведь они заставляют наш мозг работать по-другому. Чтобы прийти к решению, приходится мыслить нестандартно и анализировать проблему несколько иначе.

Новая головоломка предлагает читателям за 5 секунд найти ошибку на изображении. На картинке вы можете увидеть стрекозу, сидящую на ветке белых цветов. Вам нужно внимательно посмотреть на изображение, прежде чем отвечать на вопрос, потому что ответ довольно неожиданный.

головоломка
Попробуйте найти ошибку на изображении / Bright Side

Обнаружение ошибки на этом изображении может стать настоящей проблемой для многих людей. Поэтому, если вам удалось отыскать ошибку, можно смело сказать, что ваш уровень IQ действительно высокий.

видео дня

Но не нужно беспокоиться, если вы не нашли ошибку, это не свидетельствует о низком уровне интеллекта. Многие головоломки созданы таким образом, чтобы специально вызывать трудности. Иногда ошибка может быть очень хитро скрыта или находиться в месте, на которое обычно не обращается внимание. Ниже публикуем правильный ответ на эту сверхсложную головоломку.

Итак, ошибка на картинке заключается в том, что стрекоза имеет только 2 крыла. У стрекоз обычно 4 крыла.

головоломка
У стрекоз обычно 4 крыла / Bright Side

Смотрите больше интересных головоломок:

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

Один из них Герой Украины: Зеленский рассказал, кто сбил российские Су-25

Один из них Герой Украины: Зеленский рассказал, кто сбил российские Су-25

23:11 Украина
Мощный шторм и грозы налетят на Украину: когда ждать погодной "катастрофы"

Мощный шторм и грозы налетят на Украину: когда ждать погодной "катастрофы"

22:01 Синоптик
Самолеты F-16 для Украины: стало известно, о чем договорились на Рамштайне-12

Самолеты F-16 для Украины: стало известно, о чем договорились на Рамштайне-12

20:56 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:50

Сногсшибательный тест на IQ: только гении заметят ошибку на изображении стрекозы

23:27

Секрет счастливой жизни Тины Тернер - последнее интервью певицыВидео

23:11

Один из них Герой Украины: Зеленский рассказал, кто сбил российские Су-25Видео

22:31

Тест на знание украинского языка с подвохом: справятся только самые внимательныеВидео

22:23

"Граница РФ совсем дырявая": российские добровольцы побывали в Курской областиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:01

Мощный шторм и грозы налетят на Украину: когда ждать погодной "катастрофы"Видео

21:47

Пела от боли: Маша Полякова сделала первую татуировку на нежном месте

21:11

"Запорожский мститель вернулся!": под Мелитополем сбиты 2 дорогущих самолета РФВидео

21:03

"Нас посылают на убой": офицеры из РФ сдались в плен и записали слезное видеоВидео

Реклама
20:56

Самолеты F-16 для Украины: стало известно, о чем договорились на Рамштайне-12Видео

20:34

"Могу подтвердить, что это правда!": в семье Ассии Ахат пополнение

20:12

"Это точно тральщик": Гиркин сам опроверг заявления о целостности корабля "Иван Хурс"Видео

20:10

Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делатьВидео

19:45

Самая вкусная закусочка к шашлыку за 20 минут: восхитительный рецептВидео

19:24

Путин отдал приказ: Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в БеларусьВидео

19:20

В моей Украине каждый гражданин будет иметь право на оружиемнение

19:08

В Украине будут наказывать мужчин, незаконно выехавших за границу во время войныВидео

18:37

"Страшная тайна": стало известно, куда на самом деле "пропал" ЗалужныйВидео

18:34

Привлекут благополучие и счастье: 3 знака зодиака, которым подходит золото

18:30

"Идут на небо герои": вражеский снаряд убил молодого защитника из Одесской областиВидео

Реклама
18:03

ВСУ атакуют фланги Бахмута: в Нацгвардии рассказали, где продвигаются военныеВидео

17:58

В Сети появилось видео атаки морского дрона на русский корабль "Иван Хурс"Видео

17:52

Самое эффективное средство от комаров дома: на случай, если нет фумигатораВидео

17:38

Что портит окрошку: главный секрет насыщенного вкуса, о котором вы не зналиВидео

17:37

"Путин – цель №1": в ГУР рассказали, действительно ли Украина хочет ликвидировать диктатораВидео

17:16

Не только над паром: 3 способа стерилизации банок, о которых вы не знали

16:51

Почему 26 мая нельзя плакать: приметы и что запрещено делатьВидео

16:50

"Выдыхаю, и понимаю, что не хочу": Димопулос призналась, вернется ли в Украину

16:49

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно найти сумку за 12 секунд

16:40

Никогда не догадаетесь: что означает слово "красный" в украинском языке - Авраменко дал ответВидео

16:31

Как чистят рыбу опытные рыбаки: о таких фокусах вы точно не зналиВидео

16:10

Судьба Белгородщины постигнет еще две российские области – экспертВидео

15:56

Станут самыми счастливыми: 3 знака зодиака, у которых будет самое лучшее лето 2023Видео

15:52

До официального объявления: Горбунов раскрыл, где будут снимать Голос країни-13Видео

15:45

2 дня, когда лучше не выходить на огород: лунный посевной календарь на июнь

15:37

Украину завалило сильным градом: машины плавают по улицам ДнепраФотоВидео

15:36

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий намеренно разгоняет панику об отключении света летом - эксперт

15:32

"И дальше готовимся": у Зеленского опровергли заявление о начале контрнаступленияВидео

15:04

Favbet Foundation передал батальону "Миротворец" два внедорожника

15:02

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию – ГУРВидео

Реклама
14:55

Украина вернула из русского плена 106 воинов

14:40

"Такая перспектива возможна": социолог рассказал, когда именно развалится РоссияВидео

14:21

"Стиль – оборванец с большой дороги": Киркорову досталось за нелепый нарядВидео

14:16

Какие слова на "И" существуют в украинском языке: языковед ошарашил объяснениемВидео

13:43

ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и КрымВидео

13:33

Красивое поздравление с Днем рождения подруге: стихи и милые открытки

13:25

Золотая рыбка "всплыла": куда пропала и где сейчас находится Яна КлочковаВидео

13:22

Зачем наивные хозяйки в СССР клали граненый стакан в кастрюлю с бульономВидео

13:21

4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

13:07

США должны возместить РФ разрушение Мариуполя: Медведев открыл новые грани бредаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять