Снижает давление через 15 минут: назван красный напиток

Другие исследования подтвердили пользу от употребления гранатового сока. / УНИАН

Диабет 2 типа - это конечный результат плохой выработки инсулина в поджелудочной железе. Инсулин - это гормон, регулирующий уровень сахара в крови - основного типа сахара в крови.

В рамках этого регулирующего механизма уровень сахара в крови резко повышается, что, в свою очередь, вызывает множество проблем.

К счастью, вы можете увеличить запас инсулина - и впоследствии отрегулировать уровень сахара в крови - путем принятия решений о здоровом образе жизни, пишет Express.co.uk.

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Одно из многообещающих мероприятий - пить гранатовый сок.

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В исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition, изучалось влияние однократной дозы гранатового сока на уровень сахара в крови.

Был набран двадцать один здоровый человек с нормальным весом.

Добровольцы были случайным образом распределены для приема одной дозы воды, гранатового сока или воды с 18,6 г глюкозы и 18,3 г фруктозы, чтобы соответствовать содержанию сахара в гранатовом соке.

Уровень сахара в крови собирали до и через 15, 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут после напитка.

Тест на уровень сахара в крови натощак измеряет уровень сахара в крови после ночного голодания (без еды).

У всех испытуемых потребление воды не повлияло на уровень сахара в крови.

Однако у здоровых субъектов с низким уровнем инсулина наблюдалось "значительное" снижение уровня глюкозы через 15 и 30 минут после приема гранатового сока по сравнению с потреблением воды с сахаром, как отметили исследователи.

Более того, после употребления гранатового сока через 15 и 30 минут наблюдалось значительное повышение уровня инсулина по сравнению с сахарной водой.

Другие исследования подтвердили пользу от употребления гранатового сока.

Исследование, проведенное в Израиле, показало, что гранатовый сок может принести дополнительную пользу диабетикам.

Сок был испытан на небольшой группе людей в Семейном институте исследований в области медицинских наук Раппапорт, совместно с Медицинским центром Рамбана в Хайфе, Израиль. Т

Ключевой вывод заключался в том, что сахар, содержащийся в гранатовом соке, хотя по своим свойствам схож с другими сахарами фруктового сока, не оказывал отрицательного влияния на параметры диабета.

Было даже обнаружено, что сок снижает риск атеросклероза - потенциально серьезного состояния, при котором артерии забиваются жирными веществами, называемыми бляшками или атеромой.

Диабет 2 типа - выявить симптомы

Многие люди страдают диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом. Это потому, что симптомы не обязательно вызывают недомогание.

Симптомы диабета 2 типа включают:

Писает больше обычного, особенно ночью

Постоянное чувство жажды

Чувство сильной усталости

Похудение без усилий

Зуд вокруг полового члена или влагалища или частая молочница

Порезы или раны, которые заживают дольше

Затуманенное зрение

Согласно NHS, вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболевания диабетом 2 типа.

"Вам понадобится анализ крови, и вам, возможно, придется пойти в местный медицинский центр, если его нельзя сделать в приемной терапевта", - пояснили в медицинском органе.