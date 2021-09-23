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Снижает давление через 15 минут: назван красный напиток

23 сентября 2021, 13:41

У всех испытуемых потребление воды не повлияло на уровень сахара в крови.

Давление
Другие исследования подтвердили пользу от употребления гранатового сока. / УНИАН

Диабет 2 типа - это конечный результат плохой выработки инсулина в поджелудочной железе. Инсулин - это гормон, регулирующий уровень сахара в крови - основного типа сахара в крови.

В рамках этого регулирующего механизма уровень сахара в крови резко повышается, что, в свою очередь, вызывает множество проблем.

К счастью, вы можете увеличить запас инсулина - и впоследствии отрегулировать уровень сахара в крови - путем принятия решений о здоровом образе жизни, пишет Express.co.uk.

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Одно из многообещающих мероприятий - пить гранатовый сок.

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В исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition, изучалось влияние однократной дозы гранатового сока на уровень сахара в крови.

Был набран двадцать один здоровый человек с нормальным весом.

Добровольцы были случайным образом распределены для приема одной дозы воды, гранатового сока или воды с 18,6 г глюкозы и 18,3 г фруктозы, чтобы соответствовать содержанию сахара в гранатовом соке.

Уровень сахара в крови собирали до и через 15, 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут после напитка.

Тест на уровень сахара в крови натощак измеряет уровень сахара в крови после ночного голодания (без еды).

У всех испытуемых потребление воды не повлияло на уровень сахара в крови.

Однако у здоровых субъектов с низким уровнем инсулина наблюдалось "значительное" снижение уровня глюкозы через 15 и 30 минут после приема гранатового сока по сравнению с потреблением воды с сахаром, как отметили исследователи.

Более того, после употребления гранатового сока через 15 и 30 минут наблюдалось значительное повышение уровня инсулина по сравнению с сахарной водой.

Другие исследования подтвердили пользу от употребления гранатового сока.

Исследование, проведенное в Израиле, показало, что гранатовый сок может принести дополнительную пользу диабетикам.

Сок был испытан на небольшой группе людей в Семейном институте исследований в области медицинских наук Раппапорт, совместно с Медицинским центром Рамбана в Хайфе, Израиль. Т

Ключевой вывод заключался в том, что сахар, содержащийся в гранатовом соке, хотя по своим свойствам схож с другими сахарами фруктового сока, не оказывал отрицательного влияния на параметры диабета.

Было даже обнаружено, что сок снижает риск атеросклероза - потенциально серьезного состояния, при котором артерии забиваются жирными веществами, называемыми бляшками или атеромой.

Диабет 2 типа - выявить симптомы

Многие люди страдают диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом. Это потому, что симптомы не обязательно вызывают недомогание.

Симптомы диабета 2 типа включают:

  • Писает больше обычного, особенно ночью
  • Постоянное чувство жажды
  • Чувство сильной усталости
  • Похудение без усилий
  • Зуд вокруг полового члена или влагалища или частая молочница
  • Порезы или раны, которые заживают дольше
  • Затуманенное зрение

Согласно NHS, вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболевания диабетом 2 типа.

"Вам понадобится анализ крови, и вам, возможно, придется пойти в местный медицинский центр, если его нельзя сделать в приемной терапевта", - пояснили в медицинском органе.

viber
здоровье
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