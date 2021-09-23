Снижает давление через 15 минут: назван красный напиток

У всех испытуемых потребление воды не повлияло на уровень сахара в крови.
Диабет 2 типа - это конечный результат плохой выработки инсулина в поджелудочной железе. Инсулин - это гормон, регулирующий уровень сахара в крови - основного типа сахара в крови.
В рамках этого регулирующего механизма уровень сахара в крови резко повышается, что, в свою очередь, вызывает множество проблем.
К счастью, вы можете увеличить запас инсулина - и впоследствии отрегулировать уровень сахара в крови - путем принятия решений о здоровом образе жизни, пишет Express.co.uk.
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Одно из многообещающих мероприятий - пить гранатовый сок.
В исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition, изучалось влияние однократной дозы гранатового сока на уровень сахара в крови.
Был набран двадцать один здоровый человек с нормальным весом.
Добровольцы были случайным образом распределены для приема одной дозы воды, гранатового сока или воды с 18,6 г глюкозы и 18,3 г фруктозы, чтобы соответствовать содержанию сахара в гранатовом соке.
Уровень сахара в крови собирали до и через 15, 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут после напитка.
Тест на уровень сахара в крови натощак измеряет уровень сахара в крови после ночного голодания (без еды).
У всех испытуемых потребление воды не повлияло на уровень сахара в крови.
Однако у здоровых субъектов с низким уровнем инсулина наблюдалось "значительное" снижение уровня глюкозы через 15 и 30 минут после приема гранатового сока по сравнению с потреблением воды с сахаром, как отметили исследователи.
Более того, после употребления гранатового сока через 15 и 30 минут наблюдалось значительное повышение уровня инсулина по сравнению с сахарной водой.
Другие исследования подтвердили пользу от употребления гранатового сока.
Исследование, проведенное в Израиле, показало, что гранатовый сок может принести дополнительную пользу диабетикам.
Сок был испытан на небольшой группе людей в Семейном институте исследований в области медицинских наук Раппапорт, совместно с Медицинским центром Рамбана в Хайфе, Израиль. Т
Ключевой вывод заключался в том, что сахар, содержащийся в гранатовом соке, хотя по своим свойствам схож с другими сахарами фруктового сока, не оказывал отрицательного влияния на параметры диабета.
Было даже обнаружено, что сок снижает риск атеросклероза - потенциально серьезного состояния, при котором артерии забиваются жирными веществами, называемыми бляшками или атеромой.
Диабет 2 типа - выявить симптомы
Многие люди страдают диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом. Это потому, что симптомы не обязательно вызывают недомогание.
Симптомы диабета 2 типа включают:
- Писает больше обычного, особенно ночью
- Постоянное чувство жажды
- Чувство сильной усталости
- Похудение без усилий
- Зуд вокруг полового члена или влагалища или частая молочница
- Порезы или раны, которые заживают дольше
- Затуманенное зрение
Согласно NHS, вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболевания диабетом 2 типа.
"Вам понадобится анализ крови, и вам, возможно, придется пойти в местный медицинский центр, если его нельзя сделать в приемной терапевта", - пояснили в медицинском органе.