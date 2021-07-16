СНБО ввел новые санкции против 9 украинцев из списка США

СНБО ввел новые санкции / president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 9 человек из списков Минфина США.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, в отношении остальных фигурантов такое решение будет принято в случае необходимости.

"Предварительное решение касалось 100 человек, осталось 26. Сегодня мы приняли решение в отношении 9 лиц. По остальным лицам работаем", - сказал Данилов.

По его словам, на следующих заседания СНБО, если возникнет такая необходимость, то санкции в отношении остальных фигурантов из списка Минфина США будут введены.

Также Данилов рассказал, что СНБО введет систему мониторинга за деятельностью олигархов.

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Соответствующее поручение получили аппарат и члены СНБО, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины и все органы центральной исполнительной власти.

"Все будет понятно – в отношении чего будет применим этот мониторинг, что эта система будет мониторить",– отметил Данилов.

И добавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады. Это означает, что его должны представить до 7 сентября.

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Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".

Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.