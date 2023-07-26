Снаружи, изнутри и никаких разводов: как легко и быстро вымыть окна

Мы расскажем о том, как легко и быстро помыть окна, избежав нежелательных разводов.

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Как легко и быстро вымыть окна / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мытье окон может быть задачей, вызывающей некоторые трудности, особенно когда на стеклах остаются неприятные разводы. Мы расскажем о том, как легко и быстро помыть окна, избежав нежелательных разводов.

Чем лучше мыть окна чтобы не было разводов

Для начала следует выбрать правильное моющее средство, предназначенное специально для мытья окон. Избегайте использования обычного моющего геля или мыла, так как именно они могут оставлять разводы и пятна на стеклах. Приобретите профессиональное моющее средство или используйте раствор воды с добавлением уксуса или аммиака.

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Мягкая мочалка или тряпка

Выберите мягкую мочалку или микрофибровую тряпку для мытья окон. Они позволят бережно очистить стекла без царапин и разводов.

Метод "сверху вниз"

Чтобы избежать появления разводов, мыть окна лучше всего методом "сверху вниз". Нанесите моющее средство на верхнюю часть стекла и аккуратно протрите его мочалкой или тряпкой, постепенно спускаясь вниз.

Как помыть окна с другой стороны

Если у вас есть возможность, не забудьте помыть окна с двух сторон. Это позволит достичь максимальной чистоты и придать вашему дому идеальный вид как изнутри, так и снаружи. Для этого придумали магнитную щетку, имеющую в наличии две мягкие губки, скрепляющиеся магнитом.

Завершающий штрих

Для идеального результата протрите стекла сухой тряпкой или газетой. Этот штрих придаст окнам дополнительный блеск и избавит от возможных остатков моющего средства.

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