Сначала в СССР, а теперь и у нас: откуда взялся колорадский жук в Украине

Мы расскажем, откуда у нас появился колорадский жук и почему его так называют.

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Почему колорадский жук так называется / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Колорадский жук, известный своими разрушительными атаками на картофельные посадки, давно уже достал украинцев. Мы расскажем, откуда у нас появился колорадский жук и почему его так называют.

Почему колорадский жук так называется?

Название "колорадский жук" происходит от его научного латинского названия - Leptinotarsa decemlineata. Однако интересно то, что это имя стало ассоциироваться с событиями, связанными с картофельным кризисом в Колорадо в начале XX века.

В те времена колорадский жук впервые появился на этой территории и причинил огромные убытки картофельным культурам. Так, несмотря на свое происхождение из Северной Америки, этот вредитель стал ассоциироваться с Колорадо и получил соответствующее имя.

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Откуда взялся колорадский жук в СССР?

История проникновения колорадского жука в СССР началась после Второй мировой войны. Считается, что жуки прибыли с американскими военными, которые были размещены в Европе.

Их снаряжение, включая обмундирование и технику, могло содержать яйца и личинки колорадского жука. После окончания войны, с возвращением военных, эти вредители распространились в Советском Союзе.

Откуда взялся колорадский жук в Украине?

Украина также оказалась подвержена вторжению колорадского жука. Вероятно, это произошло в результате миграции жуков из близлежащих территорий и переноса яиц на растениях или сельскохозяйственной продукции.

Постепенно, колорадские жуки нашли в Украине подходящие условия для размножения, в том числе обилие картофельных посадок.

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