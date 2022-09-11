Смышленые хозяйки делают надрез в губке и наслаждаются результатом: как ее используют

Зачем делают надрез в губке для мытья посуды / скриншот

Кухонные лайфхаки развились до таких масштабов, что хозяйки уже перестали покупать различные средства для чистки. Простых трюки с губками также помогут вам сохранить бюджет и значительно упростить работу по дому.

Главред собрал полезные советы связанные с кухонными губками, к которым прибегают женщины.

Как легко отмыть жалюзи

У некоторых дома вместо штор висят жалюзи. Они практичны и удобны в использовании, но мыть их бывает не так просто. На помощь придет губка. В надрез вставляют кухонные щипцы и быстро очищают жалюзи.

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Как отмыть банки с узким горлышком

В другом случае в отверстие кладут магнит и легко моют банки с узким горлышком. В сезон заготовок, когда ценна каждая минута, ведь урожай не будет долго лежать, хитрость приходит на выручку и помогает качественно помыть банки.

Засунуть руку в емкость очень сложно и чревато осложнениями, поэтому губка и магнит спасают запасливых и смышленых хозяек.

Что делать если стул начал шататься

Если у вас начал ходить ходуном стул или стол, используйте небольшой плоский кусочек губки, чтобы исправить положение. Отрежьте от губки малую часть по размерам ножки и приклейте ее при помощи термоклея.

Дезинфицирующее средство для холодильника

Замочите губку для мытья посуды в смеси из 1/4 стакана соды и половины стакана воды примерно на минуту. Мягко отожмите жидкость из губки и поместите ее в холодильник. Это простое и доступное средство борьбы с разного рода бактериями, поселившимися в вашем холодильнике.

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