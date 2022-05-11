Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни

Гороскоп на неделю - кому из знаков стоит быть осторожными / depositphotos.com/

Для многих представителей зодиакального круга эта весна выдалась непростой. Боевые действия продолжаются и хоть оккупанты сосредоточили силы на востоке страны, опасность все еще сохраняется. Четырем знакам зодиака не стоит пренебрегать мерами безопасности и сигналами тревоги.

О том, какие события произойдут в жизни знаков зодиака и для кого они могут стать судьбоносными, читайте в материале: Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах.

Астролог Надежда Боровая назвала четыре знака зодиака, которым в ближайшие дни нужно особо поберечься и позаботиться о своей безопасности.

Дева

Представителям земного знака стоит побороть в себе желание поснимать военные объекты и уж тем более не выкладывать их в социальные сети. Лучше не проявлять активности, чтобы не вызывать к себе интереса ни одной из структур. Отправляясь в дорогу, необходимо максимально вежливо себя вести, пересекая блокпосты.

Весы

Весам не стоит расслабляться и игнорировать сигналы тревоги. Даже если кажется что вы в более менее безопасном месте. Такая беспечность может обернуться серьезными проблемами. Вы не в силах контролировать происходящее, поэтому внимательно слушайте указания местных властей и не игнорируйте сигналы тревоги.

Скорпион

Скорпионам не следует испытывать судьбы. Слушайте предупреждения власти и четко исполняйте все указания. Иллюзия безопасности может обернуться против вас. Обстоятельства могут сложиться не в вашу пользу, поэтому оповещения воздушной тревоги нужно воспринимать серьезно.

Стрелец

Легкомыслие и отрицание опасности может закончиться весьма непредсказуемо. Если у вас возникает желание помочь, не стоит делать это самостоятельно. Лучше обращаться в соответствующие структуры.

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