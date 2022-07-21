Смотрите в оба: 3 знакам зодиака в ближайшее время может грозить опасность

Гороскоп на июль 2022 / ua.depositphotos.com

Три представителя зодиакального круга могут столкнуться с неприятностями и проблемами. В ближайшие несколько дней им стоит проявить предельную осторожность, особенно на дорогах.

О том, кому из знаков посчастливится укрепить материальное положение и встретить свою любовь в последнем месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали три знака гороскопа, которым следует быть предельно аккуратными на дорогах, чтобы избежать серьезных последствий.

Овен

Импульсивные Овны никогда не отличаются спокойным и плавным вождением, однако в эти дни вам следует умерить пыл и не терять бдительности. Неприятности начинаются именно тогда, когда вы ослабите внимание. Сосредоточьтесь на дороге и не пытайтесь доказать кому-либо ваши водительские умения.

Дева

Педантичные и аккуратные Девы – одни из самых лучших водителей зодиакального круга. Однако, в этот период у представителей знака высокие риски ДТП. Вы можете пострадать от действий другого человека. Чтобы избежать серьезных проблем, звезды советуют до конца месяца воздержаться от даотних поездок и путешествий.

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Скорпион

В эти дни у Скорпионов могут намечаться как деловые, так и личные поездки. Для того, чтобы путешествие прошло как можно более безопасно, перед дорогой вам следует хорошо отдохнуть, не пренебрегайте полноценным сном, чтобы сохранять внимательность. Так вы сможете снизить риски и не терять бдительности за рулем.

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