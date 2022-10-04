Смотрите в оба: 2 знака зодиака должны быть особо острожными в полнолуние 9 октября

Полнолуние в октябре 2022 - 2 знакам грозит опасность / ua.depositphotos.com

Для двух представителей зодиакального круга полнолуние 9 октября может стать весьма сложным периодом. Неприятности могут поджидать их на каждом шагу.

О том, кто из знаков сможет поймать удачу за хвост во втором месяце осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали знаки гороскопа, которым полнолуние в октябре приготовило неприятные сюрпризы. Им нужно быть предельно осторожными, чтобы избежать беды.

Бумажная волокита

Представителям воздушного знака зодиака стоит быть предельно внимательными при работе с документацией. Повышается вероятность ошибки, которая может привести к серьезным последствиям. Проверяйте буквально каждую букву, а лучше вообще отложите всю бумажную работу на более благоприятный день. Может случиться, что вам откажут в выдаче важных документов или аннулировать необходимые бумаги. Не исключены и проблемы с правоохранительными органами.

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Проблемы с деньгами

Рыбам в полнолуние стоит быть осторожными при решении финансовых вопросах. Могут быть проблемы с выплатами или задержки с начислением средств. Возможны незапланированные расходы или штрафы. Эмоциональный фон будет нестабильным, возможны конфликты с родственниками и близкими людьми. Будьте осторожны в высказываниях и поступках, восстановить мир будет очень сложно.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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