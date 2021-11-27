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СМИ сделали тревожное заявление о запуске Северного потока-2

27 ноября 2021, 23:55
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Газопровод Северный поток-2 при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации.

Северный поток 2
Северный поток 2 могут запустить без сертификации / Фото Reuters

Газопровод Северный поток-2 при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации, сообщает Handelsblatt.

Немецкое федеральное сетевое агентство (BNA) отмечает, что при запуске без сертификации грозит штраф около 1 млн евро.

Источники издания отметили, что подобные примеры были в прошлом. Например, трубопроводы NEL и EGL 401 вводились в эксплуатацию до принятия решения о сертификации.

Штраф за ввод в эксплуатацию газопровода в Германии назвали приемлемым, учитывая что стоимость всего проекта Северный поток-2 составляет около 10 млн евро.

"Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит ''Газпрому'' транзитные сборы за проход газа через Украину", - говорится в материале.

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Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) приняло решение о приостановке сертификации компании-оператора российской магистрали Северный поток-2.

В Германии заявили, что структура собственности проекта СП-2 не соответствует нормам национального законодательства.

Регулятор требует, чтобы компания Nord Stream AG создала в Германии подотчетную немецкому законодательству компанию, которая должна стать владельцем того участка трубы, который проходит по территории государства.

До тех пор, пока требование немецкого регулятора не будет выполнено, сертификация Северного потока-2 не возобновится.

В Нафтогазе сказали, что Россия пытается создать в Германии дочернюю компанию, которая станет оператором только немецкого участка трубы. По словам главы НАК Юрия Витренко, это "юридический трюк" со стороны Газпрома. Он призвал США ввести санкции против новой "компании-оператора" Северного потока-2.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова выполнить все требования немецкого регулятора с целью скорейшего запуска газопровода СП-2.

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сертификат новости Германии СМИ Северный поток-2
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