Смешные женские имена, которые считали нормальными в СССР

Смешные и оригинальные имена, популярные в СССР, представляют собой настоящий кладезь юмора и неповторимости.

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Смешные женские имена времен СССР / Коллаж Главред, фото: pixabay.com,picryl.com

Смех – это лучшее лекарство, и когда дело касается смешных и оригинальных имен, то СССР был настоящим кузницей таковых.

Мы подымем завесу истории, чтобы представить вам эту коллекцию невероятно смешных и редких имен.

Смешные женские имена, которые были популярны в СССР

Любовька – Как не улыбнуться при услышании этого забавного имени, которое сочетает любовь и уменьшительное суффикс "ка"? Оно навсегда останется в памяти тех, кто жил в СССР.

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Зинка – это краткое и смешное имя стало одним из символов советской эпохи. Зинка привносила веселье и юмор в серые будни многих людей.

Тося – сочетание имени Антонина с уменьшительным суффиксом "ся" создает уникальное и очень смешное имя. Тося была популярным именем в СССР, и его звучание не могло не вызывать улыбку.

Фекла – хотя это имя могло показаться необычным и немного странным, Фекла была одним из самых смешных имен того времени. Оно обязательно вызывало смех и яркие ассоциации.

Прасковья – это имя прекрасно сочетает в себе классическую советскую атмосферу и смех. Прасковья – это имя, которое нельзя услышать, не улыбаясь.

Это еще "цветочки"

Если имена выше вы когда-нибудь слышали, то о Даздраперме или Диамаре точно не знали:

Алгебрина — алгебра

Бриллиант — от названия одноименного драгоценного камня

Владлена — от сокращения "Владимир Ленин"

Волга — от названия реки Волга

Гвоздика — от названия одноименного цветка — символа революции

Гертруда — сила, мощь, копье + возлюбленная

Даздраперма — да здравствует Первое мая!

Декабрина — от названия месяца

Диамара — от сокращения слов "диалектика" и "марксизм"

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