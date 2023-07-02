Смешные женские имена, которые считали нормальными в СССР

Смех – это лучшее лекарство, и когда дело касается смешных и оригинальных имен, то СССР был настоящим кузницей таковых.
Мы подымем завесу истории, чтобы представить вам эту коллекцию невероятно смешных и редких имен.
Смешные женские имена, которые были популярны в СССР
Любовька – Как не улыбнуться при услышании этого забавного имени, которое сочетает любовь и уменьшительное суффикс "ка"? Оно навсегда останется в памяти тех, кто жил в СССР.
Зинка – это краткое и смешное имя стало одним из символов советской эпохи. Зинка привносила веселье и юмор в серые будни многих людей.
Тося – сочетание имени Антонина с уменьшительным суффиксом "ся" создает уникальное и очень смешное имя. Тося была популярным именем в СССР, и его звучание не могло не вызывать улыбку.
Фекла – хотя это имя могло показаться необычным и немного странным, Фекла была одним из самых смешных имен того времени. Оно обязательно вызывало смех и яркие ассоциации.
Прасковья – это имя прекрасно сочетает в себе классическую советскую атмосферу и смех. Прасковья – это имя, которое нельзя услышать, не улыбаясь.
Это еще "цветочки"
Если имена выше вы когда-нибудь слышали, то о Даздраперме или Диамаре точно не знали:
- Алгебрина — алгебра
- Бриллиант — от названия одноименного драгоценного камня
- Владлена — от сокращения "Владимир Ленин"
- Волга — от названия реки Волга
- Гвоздика — от названия одноименного цветка — символа революции
- Гертруда — сила, мощь, копье + возлюбленная
- Даздраперма — да здравствует Первое мая!
- Декабрина — от названия месяца
- Диамара — от сокращения слов "диалектика" и "марксизм"
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